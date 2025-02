Ein anorektaler Abszess ist eine mit Eiter gefüllte Höhle in After und Mastdarm, die durch Bakterien verursacht wird, die in eine schleimproduzierende Drüse eingewandert sind.

Bakterien infizieren eine blockierte Drüse im After oder Mastdarm und bilden einen Abszess.

Die Infektion bildet Eiter und verursacht Schmerzen und Schwellung.

Die Diagnose gründet sich auf eine Untersuchung und die Ergebnisse von bildgebenden Verfahren, falls erforderlich.

Die beste Form der Behandlung besteht aus Eröffnen und Ablassen des Abszesses.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt.

Der After ist die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt.

(Siehe auch Übersicht über After und Mastdarm.)

Das Verdauungssystem

Ein Abszess entsteht, wenn eine schleimbildende Drüse im After oder Mastdarm blockiert wird und Bakterien wachsen und sich vermehren. Obwohl im After viele Bakterien vorkommen, tritt in der Regel keine Infektion auf, weil der innere Sphinkter eine Barriere darstellt und reichlich Blut in die Region fließt. Wenn es doch zu einer Infektion kommt, wird sie meistens durch eine Kombination verschiedener Bakterienarten verursacht.

Ein Abszess kann benachbartes Gewebe stark schädigen und in manchen Fällen zu einem Verlust der Darmkontrolle (Stuhlinkontinenz) führen. Personen mit Morbus Crohn sind besonders gefährdet für Abszesse. Manchmal sind Abszesse eine Komplikation einer Divertikulitis oder Beckenentzündung.

Abszesse können tief im Mastdarm oder in der Nähe der Afteröffnung entstehen.

Symptome eines anorektalen Abszesses Abszesse direkt unter der Haut können angeschwollen, gerötet, empfindlich und sehr schmerzhaft sein. In seltenen Fällen tritt Fieber auf. Abszesse, die tief im Mastdarm sitzen, können weniger schmerzhaft sein, dafür aber Fieber und Schmerzen im Unterbauch auslösen.

Diagnose eines anorektalen Abszesses Untersuchung durch den Arzt

Selten Computertomografie Oft kann ein Arzt den Abszess sehen, wenn dieser sich in der Haut am After befindet. Wenn keine äußere Schwellung oder Rötung zu sehen ist, kann ein Arzt den Mastdarm mit einem behandschuhten Finger auf einen anorektalen Abszess untersuchen. Eine empfindliche Schwellung im Mastdarm weist auf einen Abszess hin. Wenn der Arzt einen tiefen Abszess oder Morbus Crohn vermutet, kann er mit einem Computertomografie(CT)-Scan die Ausbreitung und den Ort des Abszesses feststellen.