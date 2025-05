Komplexes regionales Schmerzsyndrom

Physio- und/oder Ergotherapie

Ein Nervenblock

Stimulierung der Nerven oder des Rückenmarks

Schmerzmittel (Analgetika und adjuvante Analgetika)

Psychologische Therapie

Spiegeltherapie

In der Regel wird zur Behandlung des komplexen regionalen Schmerzsyndroms eine Kombination der Therapien angewendet. Ziel der Behandlung ist es, den Patienten dabei zu helfen, die betroffene Gliedmaße benutzen und bewegen zu können.

Häufig werden Physiotherapie, Desensibilisierung der schmerzenden Gliedmaße und Spiegeltherapie eingesetzt.

Physiotherapie kann folgendermaßen helfen:

Stellt sicher, dass die Patienten den schmerzenden Körperteil bewegen, um den Abbau von Muskulatur zu vermeiden.

Hält den Bewegungsumfang aufrecht und/oder erhöht ihn, sodass sich kein Narbengewebe um die unbewegten Gelenke bildet.

Macht den betroffenen Bereich weniger sensibel (Desensibilisierung).

Verbessert die Funktionsfähigkeit der Patienten.

Eine Desensibilisierung ist ebenfalls hilfreich. Bei diesem Verfahren wird der schmerzende Bereich mit einem Gegenstand berührt, der die Haut normalerweise nicht reizt (zum Beispiel Seide). Mit der Zeit verwenden die Ärzte dann immer stärker reizende Materialien, wie Jeansstoff. Bei der Desensibilisierung kann die betroffene Gliedmaße auch abwechselnd in ein kaltes und ein warmes Wasserbad getaucht werden.

Eine Spiegeltherapie kann Menschen mit einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom helfen. Eine medizinische Fachkraft zeigt den Patienten, wie die Therapie angewendet wird. Die Betroffenen sitzen mit einem großen Spiegel vor ihrer gesunden Gliedmaße und verstecken ihre betroffene Gliedmaße. Durch die Spiegelung der gesunden Gliedmaße hat der Patient den Eindruck, als hätte er zwei normale Gliedmaßen. Der Patient soll dann die gesunde Gliedmaße bewegen und währenddessen das Spiegelbild anschauen. Dadurch fühlt es sich für den Patienten so an, als würde er zwei normale Gliedmaßen bewegen. Wenn diese Übung über einen Zeitraum von 4 Wochen täglich 30 Minuten durchgeführt wird, können die Schmerzen erheblich reduziert werden. Durch die Therapie werden die Bahnen im Gehirn verändert, die für die Verarbeitung der Schmerzsignale im Körper zuständig sind.

Die Neuromodulation umfasst die elektrische Stimulierung der Nerven oder des Rückenmarks, um die Schmerzintensität zu reduzieren.

Bei manchen Menschen kann eine Sympathikusblockade die Schmerzen lindern, wenn sie durch eine Überaktivität des sympathischen Nervensystems verursacht werden. In solchen Fällen kann dies erforderlich sein, damit eine Physiotherapie möglich ist. Orale Schmerzmittel (Analgetika), einschließlich nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), Opioide und verschiedene adjuvante Analgetika (z. B. Antiepileptika und Antidepressiva), können die Schmerzen ebenfalls ausreichend lindern, um eine Physiotherapie zu ermöglichen.

Bei der Rückenmarkstimulation wird operativ ein Rückenmarkstimulator (Gerät, das elektrische Impulse erzeugt) unter die Haut, in der Regel in das Gesäß oder den Bauch eingesetzt. Dünne Drähte (Elektroden), die von dem Gerät ausgehen, werden in den Raum um das Rückenmark herum (Epiduralraum) platziert. Die Impulse verändern die Übertragung der Schmerzsignale zum Gehirn und somit die unangenehme Wahrnehmung der Symptome.

Auch die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) kann eingesetzt werden, wobei im Vergleich zur Wirbelsäulenstimulation deutlich weniger Nachweise für die Wirksamkeit vorliegen. Bei der TENS werden Elektroden auf der Haut angebracht, anstatt ein Gerät unter die Haut zu platzieren. Die Elektroden erzeugen eine Niederspannung, die ein Kribbeln hervorruft, jedoch nicht dazu führt, dass die Muskeln kontrahieren.

Es kann auch eine Psychotherapie zum Einsatz kommen, wenn Patienten mit einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom zusätzlich unter Depression und Angst leiden.

Akupunktur kann die Schmerzen lindern.