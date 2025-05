Parasomnien

Beängstigende Episoden, in denen man sich aufsetzt, schreit und um sich schlägt. Die Augen sind weit offen und das Herz rast. Die Betroffenen sehen sehr verängstigt aus. Die Episoden treten in der Regel auf, wenn Menschen halb wach sind oder wenn sie direkt aus dem tiefsten Stadium des Nicht-REM- bzw. NREM-Schlafs aufgeweckt werden, normalerweise in den ersten Stunden der Nacht.

Nächtliches Aufschrecken unterscheidet sich von Alpträumen und kann zu Schlafwandeln führen.

Nächtliches Aufschrecken tritt häufig bei Kindern auf. Kinder sollten dabei nicht geweckt werden, da sie sich dadurch noch mehr erschrecken. Obwohl die Kinder sehr verängstigt wirken, haben sie beim Aufwachen keine Erinnerung an die Ereignisse oder geistigen Bilder und haben dadurch keine psychischen Probleme. Die Eltern müssen sich keine übermäßigen Sorgen machen. Die Episoden verschwinden gewöhnlich, wenn die Kinder älter werden.

Bei Erwachsenen deutet nächtliches Aufschrecken oft auf psychische Probleme oder eine Alkoholkrankheit hin.

Bei Kindern kann Beruhigung durch die Eltern ausreichen. Wenn schulische Leistungen oder andere Tätigkeiten beeinträchtigt werden, kann bei älteren Kindern eine Behandlung mit gewissen Benzodiazepinen (wie Diazepam, Clonazepam oder Alprazolam) unter Umständen sinnvoll sein. Diese Medikamente, die zur Behandlung von Angstzuständen (angstlösende Medikamente) und zum besseren Einschlafen (Sedativa) verwendet werden, werden 90 Minuten vor dem Schlafengehen verabreicht. Sie können Kindern beim Einschlafen helfen und das nächtliche Aufschrecken verringern. Eine längerfristige Anwendung von Benzodiazepinen kann jedoch zu einer Arzneimittelabhängigkeit führen. Daher werden diese Medikamente meist nur für einen relativ kurzen Zeitraum (etwa 3 bis 6 Wochen) eingenommen.

Erwachsene können von einer Psychotherapie oder Medikamenteneinnahme profitieren.