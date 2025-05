Polysomnographie

Multipler Schlaflatenztest

Ärzte vermuten eine Narkolepsie, wenn Menschen mit einer übermäßigen Schläfrigkeit während des Tages Episoden von Muskelschwäche haben. Die Diagnose kann jedoch nicht ausschließlich auf den Symptomen basieren, da andere Erkrankungen die gleichen Symptome verursachen können. Schlaflähmungen und ähnliche Halluzinationen treten gelegentlich auch bei gesunden Erwachsenen, bei Menschen mit Schlafentzug oder bei Menschen mit Schlafapnoe oder Depressionen auf. Diese Symptome können auch auftreten, wenn bestimmte Medikamente eingenommen werden. Daher ist eine Untersuchung in einem Schlaflabor notwendig.

Ein Schlaftest in einem Schlaflabor besteht aus Folgendem:

Polysomnographie, über Nacht durchgeführt

Multipler Schlaflatenztest, wird am nächsten Tag durchgeführt

Eine Polysomnographie wird in der Regel in einem Schlaflabor durchgeführt, das sich in einem Krankenhaus, einer Klinik, einem Hotelzimmer oder einer anderen Einrichtung mit einem Bett und einem Badezimmer befinden kann und mit Überwachungsgeräten ausgestattet ist. Auf den Schädel und auf das Gesicht werden Elektroden aufgeklebt, um die elektrische Gehirnaktivität (Elektroenzephalographie oder EEG) und Augenbewegungen aufzuzeichnen. Das Aufkleben der Elektroden ist schmerzlos. Die Aufzeichnungen liefern den Ärzten Informationen über die Schlafphasen. Elektroden werden auch in anderen Körperbereichen angebracht, um die Herzfrequenz (Elektrokardiographie bzw. EKG), die Muskelaktivität (Elektromyographie) und die Atmung aufzuzeichnen. Ein schmerzloser Clip wird an einem Finger oder einem Ohr angebracht, um die Sauerstoffwerte im Blut aufzuzeichnen. Bei der Polysomnographie können Atemstörungen (wie obstruktive Schlafapnoe), Krampfleiden, Narkolepsie, periodische Bewegungsstörung der Extremitäten sowie ungewöhnliche Bewegungen und Verhaltensweisen im Schlaf (Parasomnien) erkannt werden.

Ein multipler Schlaflatenztest wird durchgeführt, um zwischen körperlicher Erschöpfung und starker Tagesschläfrigkeit zu unterscheiden und auf das Vorliegen einer Narkolepsie zu prüfen. Die getesteten Personen verbringen den Tag in einem Schlaflabor. Sie erhalten die Möglichkeit, in Abständen von zwei Stunden 5 Nickerchen zu machen. Sie liegen dabei in einem abgedunkelten Raum und werden gebeten, ein Nickerchen zu machen. Die Polysomnographie ist Teil dieses Tests, wobei bewertet wird, wie schnell jemand einschläft. Dabei wird festgestellt, wann der Patient einschläft, die Schlafphasen während der Nickerchen werden überwacht, und es wird festgestellt, ob es zu REM-Schlaf (Träume) kommt. Beim multiplen Schlaflatenztest schlafen Menschen mit Narkolepsie in der Regel schnell ein und haben mindestens 2 REM-Schlafphasen.

Normalerweise wird Narkolepsie nicht durch Anomalien verursacht, die durch bildgebende Untersuchungen des Gehirns wie Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) erkannt werden können. Ärzte können jedoch Untersuchungen des Gehirns sowie Blut- und Urintests durchführen, um andere Erkrankungen auszuschließen, die übermäßige Schläfrigkeit tagsüber verursachen können.