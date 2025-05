Spinalpunktion und Analyse der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit

Ärzte vermuten Meningitis, wenn Personen Kopfschmerzen und einen steifen Nacken haben, besonders bei Fieber. Sie versuchen dann festzustellen, ob die Meningitis bakteriell ist (was sofortige Behandlung notwendig macht) oder nicht. Falls die Symptome weniger schwer sind, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Ursache Bakterien sind.

Es wird eine Lumbalpunktion durchgeführt, um Proben der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit zu erhalten. Wenn der Arzt vermutet, dass der Druck im Schädel erhöht ist oder dass eine Gehirnzyste oder eine andere Raumforderung im Gehirn die Ursache ist, wird zuerst eine Computertomografie (CT-Scan) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt. In solchen Fällen kann eine Lumbalpunktion eine lebensbedrohliche Erkrankung verursachen, eine sogenannte Einklemmung des Gehirns. Nachdem der Druck innerhalb des Schädels gesenkt oder wenn keine Wucherung gefunden wurde, wird die Lumbalpunktion durchgeführt.

Die Probe der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit wird zur Untersuchung und Analyse in ein Labor geschickt. Zucker- und Proteingehalt und die Anzahl und Typen weißer Blutzellen in der Flüssigkeit werden bestimmt. Die Flüssigkeit wird kultiviert, um sie auf Bakterien zu prüfen und damit eine bakterielle Meningitis auszuschließen oder zu bestätigen. Nichtinfektiöse Meningitis ist möglich, wenn die Flüssigkeit überschüssige weiße Blutzellen (was eine Entzündung anzeigt) und keine Bakterien enthält, die die Ursache sein könnten. Dann werden andere Tests vorgenommen, um infektiöse Organismen wie Viren oder Pilze in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit zu identifizieren, die keine Bakterien sind.

Ein nichtinfektiöse Meningitis ist wahrscheinlich, wenn die Betroffenen eine Krankheit haben oder ein Medikament einnehmen, die eine Meningitis verursachen können und die Symptome des Betroffenen sowie dessen Testergebnisse nicht darauf hindeuten, dass die Ursache eine Infektion ist.