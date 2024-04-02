Untersuchung durch den Arzt

Bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomografie

Die Ärzte vermuten einen minimalen Bewusstseinszustand auf Grundlage der Symptome. Bevor ein minimaler Bewusstseinszustand diagnostiziert werden kann, müssen die Patienten über einen längeren Zeitraum und bei mehr als einer Gelegenheit beobachtet werden.

Ein Bildgebungstest wie Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT) wird durchgeführt, um Störungen festzustellen, die das Problem verursachen könnten, insbesondere solche, die behandelt werden können.

Wenn die Diagnose unsicher ist, können andere Bildgebungstests durchgeführt werden – Positronen-Emissions-Tomografie (PET) oder Einzelphotonen-Emissionscomputertomografie (SPECT). Diese Tests können zeigen, wie gut das Gehirn arbeitet.

Eine Elektroenzephalografie (EEG) kann durchgeführt werden, um Anomalien in der elektrischen Aktivität des Gehirns zu erkennen, die auf bewusstseinsbeeinträchtigende Krampfanfälle hindeuten könnten.