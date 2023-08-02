Überblick über die Funktionsstörungen des Gehirns

Die beschränkte Funktionsstörung des Gehirns wird durch Störungen verursacht, die in einem bestimmten Teil des Gehirns auftreten, wie z. B. in folgenden Fällen:

Hirntumoren

Hirnabszesse

Störungen, die die Durchblutung (und damit auch die Sauerstoffversorgung) eines bestimmten Bereichs beeinträchtigen, wie ein Schlaganfall

Kopfverletzungen

Bestimmte Anfallkrankheiten

Diffuse Funktionsstörungen des Gehirns werden durch Störungen hervorgerufen, die große Teile des Gehirns betreffen, wie zum Beispiel:

Stoffwechselerkrankungen, die einen niedrigen Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie) oder eine geringe Sauerstoffkonzentration im Blut (Hypoxie – gewöhnlich aufgrund einer Herz- oder Lungenerkrankung oder häufig aufgrund eines Atmungs- oder Herzstillstands) hervorrufen

Infektionen, wie Meningitis und Enzephalitis

Sehr hoher Blutdruck oder sehr niedriger Blutdruck

Erkrankungen, welche die Blutgefäße betreffen, wie Vaskulitis (Entzündung der Blutgefäße)

Krebs, der sich über mehrere Bereiche des Gehirns oder das Gewebe, das das Gehirn und Rückenmark umgibt (Meningen) ausgebreitet hat

Erkrankungen, die eine fortschreitende Degeneration des Gehirns verursachen, wie die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen

Eine diffuse Funktionsstörung des Gehirns kann auch durch Störungen einer bestimmten Gehirnregion hervorgerufen werden, wenn dadurch Schwellungen verursacht oder Druck auf einen großen Bereich des Gehirns ausgeübt wird. Zu diesen Erkrankungen gehören die folgenden:

Hirnabszesse

Große Hirntumore

Schwere oder stumpfe Kopfverletzungen

COVID-19 ist hauptsächlich eine Atemwegserkrankung, kann jedoch auch viele andere Organe im Körper, einschließlich des Gehirns, betreffen. Das Virus, das COVID-19 hervorruft, kann eine umfassende Funktionsstörung des Gehirns verursachen, was zu Problemen im Zusammenhang mit dem Nervensystem (neurologische Störungen) sowie der psychischen Gesundheit führt. Einige dieser Probleme können nach der Genesung von der akuten Erkrankung bestehen bleiben.

Bestimmte Arzneimittel, wie Opioide (Narkotika), einige Beruhigungsmittel (Benzodiazepine und Barbiturate) sowie Antidepressiva, können bei empfindlichen Menschen (wie älteren Menschen) und bei einem zu hohen Medikamentenspiegel im Blut zu diffusen Hirnfunktionsstörungen führen.