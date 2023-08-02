Überblick über die Funktionsstörungen des Gehirns

Hirnschäden können viele Arten von Funktionsstörungen verursachen. Solche Funktionsstörungen reichen von vollständiger Bewusstlosigkeit (wie im Koma) über Desorientierung und Aufmerksamkeitsstörung (wie beim Delir) bis hin zur Beeinträchtigung einer oder mehrerer spezifischer Funktionen, die zu bewussten Erfahrungen beitragen.
Die Art und Schwere der Funktionsstörung des Gehirns ist abhängig von:
Dem Umfang des Hirnschadens
Der Lage des Hirnschadens
Wie schnell die zugrunde liegende Erkrankung fortschreitet
Die Funktionsstörung des Gehirns ist möglicherweise:
Lokalisiert (fokal): Auf einen bestimmten Bereich begrenzt
Diffus (global): Ausgedehnt
Ursachen einer Funktionsstörung des Gehirns
Die beschränkte Funktionsstörung des Gehirns wird durch Störungen verursacht, die in einem bestimmten Teil des Gehirns auftreten, wie z. B. in folgenden Fällen:
Störungen, die die Durchblutung (und damit auch die Sauerstoffversorgung) eines bestimmten Bereichs beeinträchtigen, wie ein Schlaganfall
Bestimmte Anfallkrankheiten
Diffuse Funktionsstörungen des Gehirns werden durch Störungen hervorgerufen, die große Teile des Gehirns betreffen, wie zum Beispiel:
Stoffwechselerkrankungen, die einen niedrigen Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie) oder eine geringe Sauerstoffkonzentration im Blut (Hypoxie – gewöhnlich aufgrund einer Herz- oder Lungenerkrankung oder häufig aufgrund eines Atmungs- oder Herzstillstands) hervorrufen
Infektionen, wie Meningitis und Enzephalitis
Sehr hoher Blutdruck oder sehr niedriger Blutdruck
Erkrankungen, welche die Blutgefäße betreffen, wie Vaskulitis (Entzündung der Blutgefäße)
Krebs, der sich über mehrere Bereiche des Gehirns oder das Gewebe, das das Gehirn und Rückenmark umgibt (Meningen) ausgebreitet hat
Erkrankungen, die eine fortschreitende Degeneration des Gehirns verursachen, wie die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen
Eine diffuse Funktionsstörung des Gehirns kann auch durch Störungen einer bestimmten Gehirnregion hervorgerufen werden, wenn dadurch Schwellungen verursacht oder Druck auf einen großen Bereich des Gehirns ausgeübt wird. Zu diesen Erkrankungen gehören die folgenden:
Hirnabszesse
Große Hirntumore
Schwere oder stumpfe Kopfverletzungen
COVID-19 ist hauptsächlich eine Atemwegserkrankung, kann jedoch auch viele andere Organe im Körper, einschließlich des Gehirns, betreffen. Das Virus, das COVID-19 hervorruft, kann eine umfassende Funktionsstörung des Gehirns verursachen, was zu Problemen im Zusammenhang mit dem Nervensystem (neurologische Störungen) sowie der psychischen Gesundheit führt. Einige dieser Probleme können nach der Genesung von der akuten Erkrankung bestehen bleiben.
Bestimmte Arzneimittel, wie Opioide (Narkotika), einige Beruhigungsmittel (Benzodiazepine und Barbiturate) sowie Antidepressiva, können bei empfindlichen Menschen (wie älteren Menschen) und bei einem zu hohen Medikamentenspiegel im Blut zu diffusen Hirnfunktionsstörungen führen.
Schädigung bestimmter Gehirnregionen und ihre Folgen
Unterschiedliche Areale des Gehirns kontrollieren spezifische Funktionen. Welche Gehirnregion geschädigt ist, entscheidet daher darüber, welche Funktion verloren geht.
Symptome einer Funktionsstörung des Gehirns
Art und Schwere der Funktionsstörung des Gehirns hängen von der Lage des Hirnschadens ab als auch davon, ob das gesamte Gehirn (diffus) oder nur ein Teil (lokal) betroffen ist. Wenn die Hirnrinde (die äußere Schicht des Großhirns, der größte Teil des Gehirns) beschädigt ist, ist das Ausmaß der Funktionsstörung häufig proportional zum Ausmaß des Schadens: Je größer der Schaden, desto schwerer ist wahrscheinlich die Funktionsstörung. Jedoch können Schäden einiger Gehirnregionen schwere Funktionsstörungen verursachen, auch wenn der beschädigte Bereich klein ist. Wenn das Stammhirn (der lebenswichtige Körperfunktionen und Bewusstseinsebenen reguliert) beschädigt ist, kann schon ein relativ kleiner Schaden zum Koma und sogar zum Tod führen.
Rasch fortschreitende Störungen führen mit größerer Wahrscheinlichkeit zu mehr merklichen Symptomen einer Gehirnfunktionsstörung als langsam fortschreitende Störungen. Ein schwerer Schlaganfall verursacht beispielsweise eher merkliche Symptome als ein langsam wachsender Tumor. Das Gehirn kompensiert allmähliche Veränderungen einfacher als schnelle Veränderungen.
Plötzlich auftretende diffuse Hirnschäden betreffen zudem meistens das Bewusstsein, führen zu Benommenheit, der Betroffene ist schwer aufzurütteln (verursacht Stupor) oder ein Aufrütteln ist unmöglich (verursacht Koma). Eine diffuse Hirnschädigung kann jedoch langsamer voranschreiten und seltener Auswirkungen auf das Bewusstsein haben. Die Betroffenen bleiben daher in der Regel bei Bewusstsein und wach. Lokale Schäden betreffen meist bestimmte Funktionen.
Prognose bei Funktionsstörungen des Gehirns
Zwei Eigenschaften des Gehirns tragen zu seiner Fähigkeit bei, Ausfälle zu kompensieren und sich nach einer Schädigung zu erholen:
Redundanz: Eine Hirnfunktion kann von mehr als einer Gehirnregion übernommen werden. Bereiche mit überlappenden Funktionen können manchmal Funktionsverluste ausgleichen.
Plastizität: Nervenzellen in bestimmten Bereichen können sich so verändern, dass sie neue Funktionen übernehmen können.
Wussten Sie ...
Infolgedessen übernehmen unbeschädigte Hirnregionen manchmal Funktionen einer geschädigten Region und tragen damit zur Wiederherstellung bei. Mit zunehmendem Lebensalter verringert sich die Fähigkeit des Gehirns jedoch, Funktionen von einem Bereich in einen anderen zu verlagern. Einige Funktionen, wie das Sehen, können nicht von anderen Gehirnbereichen übernommen werden. Eine direkte Schädigung eine solchen Bereichs bedeutet dann möglicherweise eine dauerhafte Schädigung.