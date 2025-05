Rückenmarkskompression

Eine leichte Kompression, bei der nur einige, das Rückenmark hinauf- und hinuntergeschickte Nervenimpulse gestört werden, weist eine geringe Symptomatik auf. Zu diesen Symptomen können gehören:

Beschwerden oder Schmerzen im Rücken oder Hals

Leichte Muskelschwäche

Kribbeln oder andere Veränderungen der Sinnesempfindungen

Andere Veränderungen der Sinnesempfindungen

Männer haben vielleicht Probleme, eine Erektion zu initiieren und aufrechtzuerhalten (erektile Dysfunktion)

Wenn das Rückenmark im unteren Rücken gequetscht ist, können die Schmerzen in ein Bein, manchmal auch bis in den Fuß, ausstrahlen. Ist das Rückenmark am Hals betroffen, können die Schmerzen in die Arme ausstrahlen. Bei Krebs, einem Abszess oder Bluterguss kann der Rücken oder der Hals im betroffenen Bereich berührungsempfindlich sein. Manchmal kommt es zum Empfindungsverlust. Reflexe, unter anderem der Harndrang, können verloren gehen. Eine dauerhafte Ausübung von Kompression führt in der Regel zu schlimmeren Symptomen.

Eine erhebliche Kompression kann zur Blockade der meisten Nervenimpulse führen und daher Folgendes verursachen:

Schwere Muskelschwäche

Taubheitsgefühl

Harnverhalt

Verlust der Kontrolle über Blase und Darm

Werden sämtliche Nervensignale blockiert, kommt es zu Folgendem:

Lähmung (kann Probleme beim Atmen verursachen, wenn das Rückenmark im Halsbereich gequetscht wird)

Vollständiger Empfindungsverlust in dem Bereich, der vom Rückenmark unterhalb des gequetschten Bereichs gesteuert wird

Sobald die Quetschung Symptome verursacht, kann sich der Schaden je nach Ursache innerhalb von Minuten oder über Stunden bis Tage verschlimmern.