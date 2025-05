Krankheitsschübe, bei denen sich die Symptome verschlimmern, sind häufig. In manchen Fällen sind die Symptome ganz gering oder fehlen ganz.

Häufigste Symptome einer Myasthenia gravis:

Lidheberschwäche

Schwache Augenmuskulatur, die zu Diplopie führt

Nach Anstrengung hervorgerufene Erschöpfung der betroffenen Muskeln

Wird ein Muskel eines betroffenen Patienten wiederholt angeregt, so wird dieser Muskel zunehmend schwächer. So ist beispielsweise jemand, der früher gut mit einem Hammer umgehen konnte, nicht mehr in der Lage, mehrere Minuten lang zu hämmern. Diese Erschöpfung bildet sich durch Ruhe zurück, sie tritt aber bei erneuter Anstrengung wieder auf.

Die Schwere der Muskelschwäche sowie des Krankheitsverlaufs selbst ist zeitbedingt und kann minütlich, stündlich oder täglich schwanken. Bei kühler Temperatur kommt es zu einer leichteren Schwäche.

Bei etwa 40 % der betroffenen Patienten ist die Augenmuskulatur zuerst betroffen, doch letztendlich tritt dieses Problem bei 85 % auf. Bei 15 Prozent der Erkrankten ist nur die Augenmuskulatur betroffen, in den meisten Fällen jedoch der ganze Körper.

Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken sowie Schwäche in Armen und Beinen sind ebenfalls verbreitet. Die Nackenmuskulatur kann ebenfalls geschwächt sein. Empfindungen sind nicht betroffen.