Auswirkungen des Alterns auf das Nervensystem

Auf dem Weg vom Kindes- zum Erwachsenenalter und im weiteren Verlauf des Älterwerdens verändert sich gewöhnlich die Gehirnfunktion. Während der Kindheit nimmt die Fähigkeit, zu denken und Schlüsse zu ziehen, ständig zu; so ist ein Kind in der Lage, zunehmend komplexere Fähigkeiten zu erlernen.

Den größten Teil des Erwachsenenlebens bleibt die Gehirnfunktion relativ stabil.

Nach einem bestimmten Alter, das von Individuum zu Individuum schwankt, nimmt die Gehirnfunktion ab. Bei manchen Personen nimmt die Größe bestimmter Gehirnbereiche ohne Funktionsverlust pro Jahr um bis zu 1 Prozent ab. Daher führen altersbedingte Veränderungen der Hirnstruktur nicht immer zu einem Verlust der Gehirnfunktion. Eine Abnahme der Gehirnfunktion mit steigendem Alter kann das Ergebnis zahlreicher Faktoren sein, unter anderem von Veränderungen der chemischen Botenstoffe im Hirn (Neurotransmitter) in den Nervenzellen selbst, von giftige Substanzen, die sich mit der Zeit im Gehirn angesammelt haben, von veränderter Durchblutung des Gehirns und von vererbten Veränderungen. Unterschiedliche Aspekte der Gehirnfunktion sind unter Umständen zu unterschiedlichen Zeiten betroffen:

Das Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit, Neues zu lernen, trifft es in der Regel relativ früh.

Die sprachlichen Fähigkeiten, einschließlich des Wortschatzes und des Wortgebrauchs, können später anfangen abzunehmen.

Die intellektuelle Leistungsfähigkeit – die Fähigkeit, Informationen (unabhängig von der Geschwindigkeit) zu verarbeiten – bleibt gewöhnlich erhalten, solange keine zugrundeliegenden neurologischen oder vaskulären Störungen auftreten.

Die Reaktionsgeschwindigkeit kann sinken, weil das Gehirn Nervenimpulse langsamer verarbeitet.

Die Auswirkungen des Alterns auf die Gehirnfunktion lassen sich jedoch unter Umständen nur schwer von den Effekten verschiedener Erkrankungen unterscheiden, unter denen ältere Erwachsene häufig leiden. Zu diesen Störungen gehören Depression, Schlaganfall, Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und degenerative Hirnerkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit.

Mit zunehmendem Alter kann die Zahl der Nervenzellen im Gehirn abnehmen, wenn auch die Verlustzahlen individuell sehr unterschiedlich und vom Gesundheitszustand des Einzelnen abhängig sind. Darüber hinaus sind einige Gedächtnisformen anfälliger für einen Verlust, z. B. das Kurzzeitgedächtnis, das Informationen vorübergehend speichert. Doch das Gehirn verfügt über bestimmte Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, diese Verluste auszugleichen.

Redundanz: Das Gehirn besitzt mehr Zellen, als es zu seiner Normalfunktion benötigt. Dieser Überfluss (Redundanz) kann helfen, einen alters- oder krankheitsbedingten Verlust an Nervenzellen auszugleichen.

Bildung neuer Verbindungen: Das Gehirn gleicht auf aktive Weise die altersbedingte Abnahme der Anzahl der Nervenzellen aus, indem es neue Verbindungen zwischen den verbleibenden Nervenzellen schafft.

Produktion neuer Nervenzellen: Einige Regionen des Gehirns können neue Nervenzellen produzieren, insbesondere nach einer Gehirnverletzung oder einem Schlaganfall. Dazu zählen der Hippocampus (die Struktur, die an der Speicherung und am Abrufen von Erinnerungen beteiligt ist) und die Basalganglien (die für flüssige Bewegungen sorgen und diese koordinieren).

Auf diese Weise können manchmal Menschen, die eine Hirnverletzung oder einen Schlaganfall erlitten haben, neue Fertigkeiten erlernen, so wie es während der Ergotherapie geschieht.

Wie schnell die Gehirnfunktion nachlässt, kann von den Menschen selbst beeinflusst werden. Körperliche Betätigung scheint zum Beispiel den Verlust von Nervenzellen in jenen Gehirnregionen zu verlangsamen, die am Gedächtnis beteiligt sind. Eine solche Betätigung hilft darüber hinaus, die verbleibenden Nervenzellen funktionsfähig zu halten. Auf der anderen Seite kann der tägliche Konsum von 2 oder mehreren alkoholischen Getränken die Abnahme der Hirnfunktion beschleunigen.

Mit zunehmendem Alter kann der Blutfluss zum Gehirn nachlassen. Bei manchen Menschen verändert sich der Blutfluss zum Gehirn mit zunehmendem Alter jedoch gar nicht oder nimmt nur leicht ab. Bei vielen anderen sinkt er jedoch jährlich um einen Wert von weniger als 1 Prozent. Die Abnahme der Hirndurchblutung ist größer bei Menschen, die an Arteriosklerose der Gehirnarterien leiden (zerebrovaskuläre Erkrankung). Diese Krankheit tritt häufiger bei Menschen auf, die längere Zeit geraucht haben oder hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder erhöhten Blutzucker (Diabetes mellitus) aufweisen, die nicht durch Änderung der Lebensgewohnheiten oder durch Medikamente kontrolliert werden. Diese Menschen können frühzeitig Gehirnzellen verlieren, was möglicherweise zur Minderung ihrer geistigen Fähigkeiten führt. Infolgedessen ist das Risiko einer Schädigung der Blutgefäße, die in relativ jungen Jahren zu einer vaskulären Demenz führt, erhöht.