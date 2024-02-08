Eine zervikale Dystonie ist durch langanhaltende (chronisch dauerhafte), unkontrollierte Kontraktionen oder periodische, intermittierende Spasmen der Halsmuskeln charakterisiert, wodurch sich der Hals auf unterschiedliche Weise dreht.

Die Ursache der zervikalen Dystonie ist gewöhnlich unbekannt.

Die Diagnose stützt sich auf die Symptome und das Ergebnis der körperlichen Untersuchung.

Zunächst werden Injektionen mit Botulinumtoxin gegeben. Wenn diese unwirksam sind, stehen Medikamente zur Einnahme zur Verfügung.

Einige Symptome können durch Physiotherapie gelindert werden.

(Siehe auch Überblick über Bewegungsstörungen.)

Dystonie kann auch in anderen Muskeln als den Halsmuskeln vorkommen.

Bei der zervikalen Dystonie führt die Kontraktion der Halsmuskulatur dazu, dass sich der Hals von seiner normalen Position wegdreht. Die zervikale Dystonie ist die häufigste Dystonie.

Der Hals kann sich auf eine oder mehrere Arten bewegen:

Verdreht (bezeichnet als Torticollis)

Geneigt (bezeichnet als Lateracollis)

Nach vorne gebeugt (bezeichnet als Anterocollis)

Nach hinten gebeugt (bezeichnet als Retrocollis)

Eine Form der zervikalen Dystonie (late-onset) beginnt erst im Erwachsenenalter. Da sie dazu führt, dass der Hals sich dreht, wird sie manchmal als Torticollis spasmodicus bezeichnet (das lateinische „Torti“ bedeutet verdreht und „collis“ bezieht sich auf den Hals). Sie ist die häufigste Form von zervikaler Dystonie. Die Ursache ist für gewöhnlich unbekannt, wobei Torticollis spasmodicum bei manchen Menschen durch eine Genmutation ausgelöst wird. Stress und emotionale Probleme können einen spastischen Schiefhals verstärken.

Zervikale Dystonie kann

Angeboren sein

Später auftreten und durch verschiedene neurologische Erkrankungen ausgelöst werden

Als Folge der Anwendung von Medikamenten auftreten, die Dopamin blockieren (z. B. Haloperidol und andere Antipsychotika)

In seltenen Fällen wird angenommen, dass ein emotionales Problem dazu beiträgt.

Symptome der zervikalen Dystonie Die Symptome der zervikalen Dystonie können in jedem Lebensalter beginnen, gewöhnlich aber zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr, meistens zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Symptome treten in der Regel schrittweise auf. In seltenen Fällen beginnen sie plötzlich und schreiten schnell voran. Seitwärtsbewegungen des Kopfes wie beim verneinenden Kopfschütteln können ein Anfangssymptom sein. Einige Halsmuskeln können sich dauerhaft zusammenziehen, oder es kann zu sporadisch auftretenden (intermittierenden) Kontraktionen kommen, die den Hals verdrehen. Die Kontraktionen können schmerzhaft sein. Der Kopf kann auf eine Seite gedreht oder nach vorne oder nach hinten gezogen werden. Manchmal ist eine Schulter angehoben. Während des Schlafens verschwinden die Muskelkrämpfe. Die Symptome können leicht bis stark sein. Meist kommt es in einem Zeitraum von ein bis fünf Jahren zu einer Verstärkung der Spasmen, bevor keine deutlichen Veränderungen mehr eintreten. Bei etwa 10 bis 15 Prozent der Betroffenen verschwinden die Symptome innerhalb von 5 Jahren nach dem Einsetzen von selbst wieder oder werden deutlich schwächer. Die Wahrscheinlichkeit der Reversibilität ist bei leichten Spasmen, die in jungen Jahren beginnen, höher. Bei diesen Menschen können die Krämpfe jedoch wieder erneut auftreten. Die Spasmen können ein Leben lang vorhanden sein, die Bewegung einschränken und zu einer dauerhaften Verdrehung von Kopf, Hals und Schultern führen.

Diagnose der zervikalen Dystonie Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose der zervikalen Dystonie stützt sich auf die Symptome und die Ergebnisse der neurologischen Untersuchung.