Die Ursache der zervikalen Dystonie ist gewöhnlich unbekannt.
Die Diagnose stützt sich auf die Symptome und das Ergebnis der körperlichen Untersuchung.
Zunächst werden Injektionen mit Botulinumtoxin gegeben. Wenn diese unwirksam sind, stehen Medikamente zur Einnahme zur Verfügung.
Einige Symptome können durch Physiotherapie gelindert werden.
(Siehe auch Überblick über Bewegungsstörungen.)
Dystonie kann auch in anderen Muskeln als den Halsmuskeln vorkommen.
Bei der zervikalen Dystonie führt die Kontraktion der Halsmuskulatur dazu, dass sich der Hals von seiner normalen Position wegdreht. Die zervikale Dystonie ist die häufigste Dystonie.
Der Hals kann sich auf eine oder mehrere Arten bewegen:
Verdreht (bezeichnet als Torticollis)
Geneigt (bezeichnet als Lateracollis)
Nach vorne gebeugt (bezeichnet als Anterocollis)
Nach hinten gebeugt (bezeichnet als Retrocollis)
Eine Form der zervikalen Dystonie (late-onset) beginnt erst im Erwachsenenalter. Da sie dazu führt, dass der Hals sich dreht, wird sie manchmal als Torticollis spasmodicus bezeichnet (das lateinische „Torti“ bedeutet verdreht und „collis“ bezieht sich auf den Hals). Sie ist die häufigste Form von zervikaler Dystonie. Die Ursache ist für gewöhnlich unbekannt, wobei Torticollis spasmodicum bei manchen Menschen durch eine Genmutation ausgelöst wird. Stress und emotionale Probleme können einen spastischen Schiefhals verstärken.
Zervikale Dystonie kann
Angeboren sein
Später auftreten und durch verschiedene neurologische Erkrankungen ausgelöst werden
Als Folge der Anwendung von Medikamenten auftreten, die Dopamin blockieren (z. B. Haloperidol und andere Antipsychotika)
In seltenen Fällen wird angenommen, dass ein emotionales Problem dazu beiträgt.
Symptome der zervikalen Dystonie
Die Symptome der zervikalen Dystonie können in jedem Lebensalter beginnen, gewöhnlich aber zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr, meistens zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr.
Symptome treten in der Regel schrittweise auf. In seltenen Fällen beginnen sie plötzlich und schreiten schnell voran.
Seitwärtsbewegungen des Kopfes wie beim verneinenden Kopfschütteln können ein Anfangssymptom sein. Einige Halsmuskeln können sich dauerhaft zusammenziehen, oder es kann zu sporadisch auftretenden (intermittierenden) Kontraktionen kommen, die den Hals verdrehen. Die Kontraktionen können schmerzhaft sein. Der Kopf kann auf eine Seite gedreht oder nach vorne oder nach hinten gezogen werden. Manchmal ist eine Schulter angehoben.
Während des Schlafens verschwinden die Muskelkrämpfe.
Die Symptome können leicht bis stark sein. Meist kommt es in einem Zeitraum von ein bis fünf Jahren zu einer Verstärkung der Spasmen, bevor keine deutlichen Veränderungen mehr eintreten. Bei etwa 10 bis 15 Prozent der Betroffenen verschwinden die Symptome innerhalb von 5 Jahren nach dem Einsetzen von selbst wieder oder werden deutlich schwächer. Die Wahrscheinlichkeit der Reversibilität ist bei leichten Spasmen, die in jungen Jahren beginnen, höher. Bei diesen Menschen können die Krämpfe jedoch wieder erneut auftreten. Die Spasmen können ein Leben lang vorhanden sein, die Bewegung einschränken und zu einer dauerhaften Verdrehung von Kopf, Hals und Schultern führen.
Diagnose der zervikalen Dystonie
Untersuchung durch den Arzt
Die Diagnose der zervikalen Dystonie stützt sich auf die Symptome und die Ergebnisse der neurologischen Untersuchung.
Behandlung der zervikalen Dystonie
Physiotherapeutische Techniken
Injektionen von Botulinumtoxin
Manchmal oral einzunehmende Medikamente
Es gibt körperliche Techniken (z. B. Physiotherapie), mit denen sich die Spasmen vorübergehend lindern lassen. Auch die Flexibilität lässt sich durch Physiotherapie erhöhen. Die Therapeuten können den Patienten dabei helfen herauszufinden, welche Bewegungen die Spasmen verstärken und welche sie lindern. Manchen Betroffenen helfen Techniken zum Biofeedback (d. h. die Anwendung von Entspannungstechniken zur Kontrolle unbewusster Körperprozesse, z. B. Puls und Muskelspannung) oder Massagen.
Die Betroffenen können die Spasmen durch gewisse Tricks lindern. Dazu gehören ein leichtes Berühren des Kinns, der Wange, der oberen Gesichtspartie oder des Hinterkopfes. Diese Tricks sind normalerweise effektiver, wenn sie an der den Spasmen gegenüberliegenden Körperseite durchgeführt werden.
Wenn ein emotionales Problem eine der Ursachen ist, wird die Behandlung im besten Fall von einem Ärzteteam durchgeführt, das aus einem Psychiater, einem Psychologen und einem Neurologen besteht.
Medikamente
Bei etwa 70 Prozent der Patienten mit zervikaler Dystonie können Injektionen von Botulinumtoxin in die betroffenen Muskeln schmerzhafte Spasmen über 1 bis 4 Monate lindern und es ermöglichen, den Kopf wieder in eine normalere Position zu bringen. Um eine dauerhafte Besserung zu erzielen, müssen die Injektionen jedoch alle 3 bis 4 Monate wiederholt werden, da der Nutzen von Botulinumtoxin mit der Zeit nachlässt. Bei einigen Menschen, die wiederholt mit Botulinumtoxin-Injektionen behandelt werden, bildet der Körper Antikörper, die das Toxin inaktivieren. Wenn die betroffenen Muskeln klein sind oder tief liegen, kann eine Elektromyografie durchgeführt werden (Stimulieren der Muskeln und Aufzeichnen ihrer elektrischen Aktivität), um die Muskeln zu finden, in die injiziert werden soll.
Bestimmte oral verabreichte Medikamente können helfen, aber sie kontrollieren die Spasmen nur bei etwa 25–33 Prozent der Betroffenen. Zu diesen Medikamenten zählen:
Anticholinerge Medikamente wie Trihexyphenidyl
Benzodiazepin (ein Beruhigungsmittel), insbesondere Clonazepam
Baclofen (ein Muskelrelaxans)
Carbamazepin (ein Antiepileptikum)
Anticholinergika können die Spasmen lindern. Anticholinergika können aber auch Nebenwirkungen haben (z. B. Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Mundtrockenheit, Sehtrübung, Schwindelgefühl, Verstopfung, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und Verlust der Blasenkontrolle). Diese Nebenwirkungen sind störend, besonders für ältere Erwachsene. Daher können sie eventuell nur beschränkt angewendet werden.
All diese Medikamente werden zu Beginn in niedrigen Dosen verabreicht. Die Dosen sollten erhöht werden, bis die Symptome unter Kontrolle sind oder die Nebenwirkungen nicht mehr tolerierbar sind. Nebenwirkungen dieser Medikamente sind bei älteren Erwachsenen besonders wahrscheinlich.
Operation
Bei Menschen mit zervikaler Dystonie ist der Nutzen einer Operation in Bereichen außerhalb des Gehirns ist umstritten. Bei einem solchen Verfahren werden beispielsweise die Nerven zu den betroffenen Muskeln durchtrennt. Dadurch können die Nerven den Muskel nicht mehr zur Kontraktion anregen. Nach diesem Verfahren sind die Muskeln jedoch dauerhaft geschwächt oder womöglich gelähmt. Wird das Verfahren von erfahrenen Chirurgen durchgeführt, überwiegen die Vorteile gegenüber dem Komplikationsrisiko.
Wenn die Symptome schwerwiegend sind und der Betroffene auf keine Arzneimittel anspricht, kann eine tiefe Hirnstimulation durchgeführt werden. Bei dieser Behandlung werden winzige Elektroden chirurgisch in einen Teil der Basalganglien implantiert (Ansammlungen von Nervenzellen, die dabei helfen, willkürliche Muskelbewegungen auszulösen und geschmeidig zu machen). Die Elektroden geben kleine Mengen an elektrischem Strom an die spezifischen Bereiche der Basalganglien ab, die die zervikale Dystonie verursachen, und lindern so die Symptome.