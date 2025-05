Korrektur oder Beseitigung der Ursache

Arzneimittel

Manchmal tiefe Hirnstimulation

Physiotherapie

Wenn die Ursache für die Dystonie bekannt ist und es gelingt, sie zu beheben, verringern sich gewöhnlich die Spasmen. Zum Beispiel können Medikamente, die zur Behandlung von multipler Sklerose eingesetzt werden, Spasmen verringern, die mit der Erkrankung zu tun haben. Wird die Dystonie durch die Einnahme von Antipsychotika hervorgerufen, lassen sich die Spasmen normalerweise schnell beenden, indem Diphenhydramin rasch injiziert oder oral verabreicht wird und das Antipsychotikum abgesetzt wird.

Bei der generalisierten Dystonie wird meistens ein Anticholinergikum (z. B. Trihexyphenidyl oder Benzatropin) benutzt. Diese Medikamente verringern Spasmen, indem sie spezifische Nervenimpulse, die am Auslösen der Spasmen beteiligt sind, blockieren. Anticholinergika können aber auch zu Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Mundtrockenheit, Sehtrübung, Schwindelgefühl, Verstopfung, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und Verlust der Blasenkontrolle führen, Auswirkungen, die besonders für ältere Erwachsene störend sind. Ein Benzodiazepin (ein leichtes Beruhigungsmittel) wie Clonazepam, Baclofen (ein Muskelrelaxans) oder beides werden gewöhnlich verabreicht. Baclofen kann oral eingenommen oder mittels einer in den Rückenmarkkanal eingepflanzten Pumpe verabreicht werden.

Wenn die generalisierte Dystonie schwerwiegend ist oder nicht auf Medikamente anspricht, kann eine tiefe Hirnstimulation durchgeführt werden. Bei dieser Behandlung werden winzige Elektroden chirurgisch in die Basalganglien implantiert (Ansammlungen von Nervenzellen, die dabei helfen, willkürliche Muskelbewegungen auszulösen und geschmeidig zu machen). Die Elektroden geben kleine Mengen an elektrischem Strom an die spezifischen Bereiche der Basalganglien ab, die die Dystonie verursachen und lindern so die Symptome.

Manche Kinder, insbesondere Kinder, mit Segawa-Syndrom, zeigen erhebliche Verbesserungen, wenn sie mit Levodopa plus Carbidopa behandelt werden.

Bei fokalen oder segmentalen Dystonien oder bei generalisierter Dystonie, die hauptsächlich einen einzigen Körperteil betrifft, ist die Behandlung der Wahl Botulinumtoxin (ein bakterielles Toxin, das zur Muskellähmung oder zur Behandlung von Falten verwendet wird). Es wird in die überaktiven Muskeln injiziert. Botulinum schwächt die Muskelkontraktion, beeinträchtigt aber nicht die Nerven. Diese Injektionen sind bei Blepharospasmus und Torticollis spasmodicus besonders hilfreich. Die Injektionen müssen jedoch etwa alle 3 bis 4 Monate wiederholt werden, da Botulinumtoxin mit der Zeit an Wirkung verliert. Bei einigen Menschen, die wiederholt mit Botulinuminjektionen behandelt werden, bildet der Körper Antikörper, die das Toxin inaktivieren. Wenn die betroffenen Muskeln klein sind oder tief liegen, kann eine Elektromyografie durchgeführt werden (Stimulieren der Muskeln und Aufzeichnen ihrer elektrischen Aktivität), um die Muskeln zu finden, in die injiziert werden soll.

Physiotherapie kann einigen Betroffenen helfen, besonders denen, die mit Botulinumtoxin behandelt werden.