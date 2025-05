Chorea, Athetose und Hemiballismus

Behandlung der Krankheitsursache

Medikamente, die die Bewegungsauffälligkeiten mildern

Chorea infolge von einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer Hyperglykämie klingt gewöhnlich ab, wenn die zugrundeliegende Krankheit behandelt wird. Chorea Sydenham und eine von Schlaganfall verursachte Chorea klingen oft allmählich ohne Behandlung ab. Tritt Chorea als Nebenwirkung eines Medikaments auf, kann es hilfreich sein, dieses abzusetzen; Chorea verschwindet jedoch nicht immer.

Wenn Schwangere an einer schweren Chorea leiden, können sie während der Schwangerschaft mit Barbituraten behandelt werden. Nach der Entbindung wird Chorea schwächer und verschwindet für gewöhnlich schließlich von selbst.

Wenn Chorea und Athetose gemeinsam auftreten, führen die Behandlungen gegen Chorea meistens auch zu einer Symptomlinderung der Athetose.

Medikamente, die die Wirkung von Dopamin hemmen, können die Bewegungsauffälligkeiten mildern. Diese Medikamente umfassen Antipsychotika wie etwa Fluphenazin, Haloperidol und Risperidon. Medikamente wie Reserpin, Deutetrabenazin und Tetrabenazin, die die Menge der Dopamin-Ausschüttung verringern, können auch hilfreich sein. Die Besserung kann jedoch eingeschränkt sein.

Hemiballismus verschwindet gewöhnlich nach einigen Tagen von selbst, doch manchmal dauert sie auch sechs bis acht Wochen an. Bei ausgeprägter Chorea wird diese mit Antipsychotika behandelt. Antipsychotika können dazu beitragen, einen Hemiballismus zu unterdrücken. Sind Medikamente wirkungslos, kann eine tiefe Hirnstimulation zum Einsatz kommen. Bei diesem Verfahren werden winzige Elektroden chirurgisch in die Basalganglien implantiert. Die Elektroden geben kleine Mengen an elektrischem Strom an die spezifischen Bereiche der Basalganglien ab, von denen man vermutet, dass sie den Hemiballismus verursachen, und lindern so die Symptome.