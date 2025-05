Zink-Ergänzungspräparate

Wissenschaftliche Studien kommen nicht zu einheitlichen Ergebnissen. Sollte Zink bei der Behandlung von Erkältungen helfen, ist die Wirkung aber wahrscheinlich nur gering und erfolgt nur, wenn das Zinkpräparat direkt nach dem Eintreten der Erkältungssymptome eingenommen wird.

Starke Belege deuten darauf hin, dass Zinkpräparate in Kombination mit bestimmten anderen Ergänzungsmitteln in einer standardisierten Formulierung das Fortschreiten einer mittelschweren bis schweren atrophischen (trockenen) altersbedingten Makuladegeneration verlangsamen. Es gibt auch Belege dafür, dass Zink Menschen mit Diabetes und Prädiabetes dabei helfen könnte, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.

Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Zinkergänzungsmittel helfen könnten, Durchfall bei über 6 Monate alten Kindern mit Zinkmangel oder Mangelernährung (in der Regel in Entwicklungsländern) zu lindern. Es gibt Hinweise dafür, dass in Entwicklungsländern die einmal wöchentliche Gabe von Ergänzungsmitteln mit Zink und Eisen im ersten Lebensjahr die Kindersterblichkeit aufgrund von Durchfall und Atemwegsinfektionen reduzieren kann.