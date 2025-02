Reishi-Pilze sind in traditionellen Medizinsystemen in mehreren Ländern Asiens, einschließlich China, Japan und Korea, von großer Bedeutung.

Andere Bezeichnungen für diesen Pilz sind Roter Reishi, Lingzhi oder Ling-Chih (in China) und Mannentake (in Japan). Der deutsche Name dieses Ständerpilzes (Basidiomyceta) ist Glänzender Lackporling.