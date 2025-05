Schwellung der verbleibenden Gliedmaße

American Prosthetics Institute, Ltd

Selbst 18 bis 24 Monate nach der Amputation kann immer noch eine Schwellung auftreten. Ein gut passender Prothesenschaft ist die beste Möglichkeit, eine konstante Stumpfgröße zu erhalten. Zu den Maßnahmen, die eingesetzt werden können, wenn die Prothese nicht getragen wird, zählen eine externe Kompression mit

elastischen Bandagen

elastischen Kompressionsstrümpfen

Die viskoelastische Kontaktfläche, die beim Tragen der Prothese verwendet wird

Bei heißem und feuchtem Wetter kann die verbleibende Gliedmaße anschwellen und Schweiß bilden. Dies erschwert das Anlegen der Prothese. Duschen oder Eintauchen der verbleibenden Gliedmaße in kaltes Wasser für 3 bis 5 Minuten und sofortiges Abtupfen der Prothese vor dem Anziehen kann helfen. Nachdem die Prothese 5 bis 15 Minuten lang getragen wurde, sollte sie entfernt und sofort wieder getragen werden. Mit dieser Strategie kann die verbleibende Gliedmaße ordentlich positioniert in den Schaft eingebracht werden. Falls es keine Möglichkeit gibt, den Stumpf in kaltes Wasser zu tauchen, wird die verbleibende Gliedmaße mit einem elastischen Verband oder mit der viskoelastischen Kontaktfläche umwickelt und die Gliedmaße 20 Minuten oder länger hochgelagert.

Weitere Maßnahmen, um Probleme mit einer Schwellung zu vermeiden, umfassen eine nährstoffreiche Ernährung und die Einhaltung eines gleichbleibenden Trainingsprogramms, das Sport und/oder Physiotherapie zur Aufrechterhaltung der Muskelmasse umfasst.

(Siehe auch Überblick über Prothesen.)