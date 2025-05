Das Schröpfen (eine manuelle und körperorientierte Therapie) wird in der traditionellen Chinesischen Medizin eingesetzt. Man nimmt an, dass es die Durchblutung in dem Bereich anregt, auf den eine Tasse gesetzt wurde und dadurch die Heilung an dieser Stelle fördert.

Die in einer Tasse enthaltene Luft wird erhitzt, in der modernen Praxis häufig mit einer Gummipumpe. Die erhitzte Tasse wird sofort auf die Haut gesetzt. Das dadurch entstehende Vakuum saugt die Haut teilweise in die Tasse ein. Die Tasse kann mehrere Minuten lang so auf der Haut bleiben.

Das Schröpfen kann helfen, Nacken- und Kreuzschmerzen zu lindern. Das Schröpfen wurde in Kombination mit Akupunktur und Moxa-Therapie (Moxibustion) zur Behandlung einer postherpetischen Neuralgie eingesetzt. Das Schröpfen wird auch bei metabolischen Syndromen, Gesichtslähmung, Akne und Atemwegssymptomen eingesetzt, allerdings mit begrenzter Wirksamkeit.

Beim Schröpfen wird die Haut rot und kann auch verbrannt werden.

(Siehe auch Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin.)