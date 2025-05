Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin

Im Jahr 1992 wurde das Institut für alternative und ergänzende Therapien des NIH (National Institute of Health) gegründet, um die Wirksamkeit und Sicherheit alternativer Therapien zu untersuchen. Im 1998 Jahr erfolgte die Umbenennung in Nationales Zentrum für Komplementär- und Alternativmedizin (National Center for Complementary and Alternative Medicine), 2015 dann in Nationales Zentrum für komplementäre und integrative Gesundheit (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH).

Wirksamkeit Die Wirksamkeit alternativer Therapien ist ein wichtiger Faktor. Bei vielen Therapieansätzen der Komplementär- und Alternativmedizin wurde eine fehlende oder unzuverlässige Wirksamkeit festgestellt. Bei manchen Therapien wurde eine Wirksamkeit für bestimmte Krankheiten nachgewiesen. Diese Therapien kommen allerdings auch häufig bei anderen Krankheiten und Symptomen zum Einsatz, obwohl hier die wissenschaftlichen Nachweise fehlen, wie das auch manchmal bei der Schulmedizin der Fall ist. Manche Therapieansätze der Komplementär- und Alternativmedizin wurden in gut konzipierten Studien nicht untersucht. Doch fehlende Belege aus solchen Studien beweisen nicht, dass die Therapie nicht wirksam ist. Bei vielen Therapien der Komplementär- und Alternativmedizin geht man davon aus, dass sie seit hunderten oder tausenden von Jahren verwendet werden. Dazu gehören Akupunktur, Meditation, Yoga, Heildiäten, Massage und Pflanzenheilkunde (Nahrungsergänzungsmittel). Diese Tatsache wird manchmal als Argument für die Wirksamkeit dieser Therapien verwendet. Allerdings wirft dieses Argument ein paar Fragen auf: Dass etwas schon sehr lange verwendet wird, ist nicht das gleiche wie eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung. Einige Therapien, die seit vielen Jahren eingesetzt werden, haben sich als unwirksam oder sogar als schädlich erwiesen.

Es kann schwierig sein, herauszufinden, wie lange eine Therapie bereits verwendet wird.

Eine Therapie kann früher ganz anders angewandt worden sein als heute und die Therapie selbst kann früher auch ganz anders gewesen sein. Daher wird der wissenschaftliche Nachweis anhand von sorgfältig geplanten Studien nach wie vor bevorzugt, wenn festgestellt werden soll, ob eine Therapie wirksam ist. Dies kann sich im Zusammenhang mit Therapieansätzen der Komplementär- und Alternativmedizin allerdings schwierig gestalten. Folgende Probleme treten beispielsweise bei der Erforschung der Komplementär- und Alternativmedizin auf: Fehlende Unterstützung und fehlende finanzielle Mittel für die Forschung in die Komplementär- und Alternativmedizin

Beschränkte Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Befürworter der Komplementär- und Alternativmedizin, um wissenschaftliche Forschungen zu betreiben

Lockere Vorschriften hinsichtlich eines Nachweises, dass Produkte oder Therapien der Komplementär- und Alternativmedizin wirksam sind, bevor sie öffentlich zugänglich gemacht werden, im Vergleich zu den Vorschriften, die für medizinische Behandlungen der Schulmedizin gelten

Generell niedrigere finanzielle Gewinne für Unternehmen, die in der Komplementär- und Alternativmedizin forschen, im Vergleich zum Bereich Medizinprodukte und Medizinprodukte Die Anwendung konventioneller Forschungsmethoden auf die Untersuchung der Komplementär- und Alternativmedizin kann noch aus vielen anderen Gründen problematisch sein: In einem idealen konventionellen Studiendesign wird eine Behandlung mit einem Wirkstoff oder einem Funktionsprinzip (zum Beispiel ein Medikament oder eine Therapie) mit einem Placebo (einer Behandlung, die dem tatsächlichen Medikament bzw. der Therapie zwar äußerlich ähnelt, aber keinen Wirkstoff enthält bzw. keine therapeutische Funktion hat) oder mit einer Kontrollgruppe verglichen, die keine neue Behandlung erhält. Bei manchen Therapien der Komplementär- und Alternativmedizin, wie der Homöopathie und Pflanzenheilkunde, ist es relativ einfach, ein Placebo herzustellen. Bei physikalischen Behandlungen, wie der Akupunktur oder Chiropraktik, ist das schon schwieriger. Die Entwicklung eines Placebos für eine Meditation oder eine ganzheitliche gesunde Ernährung ist noch viel schwieriger.

Die Wirkungen der aktiven Komponenten einer komplementär- und alternativmedizinischen Therapie von denen eines Placebos zu trennen, ist schwierig. Therapeuten der Komplementär- und Alternativmedizin setzen sich zum Beispiel positiv mit den Patienten auseinander und unterstützen sie. Dadurch fühlen sich diese nachgewiesen besser, unabhängig von den anderen Therapiemöglichkeiten, die noch zum Einsatz kommen. Dieser Gesichtspunkt der Komplementär- und Alternativmedizin kann als Placebo-Effekt angesehen werden.

Beim konventionellen Forschungsdesign kommt die sogenannte Doppelverblindung zum Einsatz. Dabei erfahren die Studienteilnehmer und Ärzte nicht, wer welche Behandlung erhalten hat. Sowohl die Patienten als auch die Ärzte erwarten in der Regel von der aktiven Behandlung bessere Ergebnisse als vom Placebo. Durch die Doppelverblindung wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass diese Erwartungshaltung die Ergebnisse zugunsten der Behandlung beeinflusst. Die Verblindung der Ärzte und Therapeuten kann jedoch schwierig sein. Ein Therapeut von Reiki beispielsweise würde sofort wissen, ob eine echte Energiebehandlung angewendet wird oder nicht. In solchen Fällen sollte die Wirksamkeit einer Behandlung von einem anderen Studienarzt beurteilt werden, der nicht weiß, welche Behandlung verabreicht wurde.

Komplementär- und alternativmedizinische Therapieansätze und Diagnosen sind möglicherweise nicht standardisiert. Verschiedene Therapeuten können beispielsweise unterschiedliche Akupunktursysteme verwenden. Auch Inhaltsstoffe und Wirkung von Präparaten aus Naturprodukten unterscheiden sich stark. Trotz dieser Herausforderungen wurden bereits viele komplementär- und alternativmedizinische Therapieansätze (wie Akupunktur und Homöopathie) in gut ausgearbeiteten Studien untersucht. In einer Akupunkturstudie wurde zum Beispiel ein sorgfältig geplantes Placebo verwendet. Es war also eine Doppelverblindung möglich, indem gegen die Haut des Patienten an einem Akupunkturpunkt eine blickdichte Hülse platziert wurde. Manche Hülsen enthielten eine Nadel, die die Haut durchdringen konnte (aktive Behandlung), andere nicht (Placebo). Damit Therapien der Komplementär- und Alternativmedizin als wirksam gelten können, muss es einen Beleg dafür geben, dass ein komplementär- und alternativmedizinischer Ansatz wirksamer ist als das Placebo oder die Kontrollbehandlung. Eine fehlende Finanzierung wird häufig als Begründung angebracht, warum keine gut konzipierten Studien zur Komplementär- und Alternativmedizin durchgeführt werden. Allerdings handelt es sich bei der Komplementär- und Alternativmedizin um ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, was nahelegt, dass eine fehlende Rentabilität kein Grund dafür sein kann, warum Pharmaunternehmen diese Produkte nicht untersuchen. Nur ist die Rentabilität bei der Entwicklung von konventionellen Medikamenten insgesamt noch viel größer als bei Produkten der Komplementär- und Alternativmedizin.