Weitere häufig missbrauchte Substanzen

Der Konsum von Freizeitdrogen umfasst typischerweise bewusstseinsverändernde Substanzen, kann jedoch auch Substanzen oder Medikamente für andere Zwecke umfassen, normalerweise zur Gewichtsreduktion oder zur Steigerung der sportlichen Leistung verwendete Mittel. Die Einnahme dieser Substanzen ohne medizinische Notwendigkeit und Aufsicht kann die Lebensqualität, Gesundheit und Sicherheit des Betroffenen gefährden. Wird eine Substanz auf diese Art konsumiert, spricht man von einer Störung durch Substanzgebrauch. Anabolika sind wahrscheinlich die am häufigsten verwendeten Substanzen dieser Gruppe. Weitere Beispiele sind
Diuretika
Diuretika beschleunigen die Ausscheidung von Salz und Wasser aus den Nieren. Sie werden unter anderem bei Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzt. Manche Personen, darunter Sportler und Menschen mit Essstörungen wie Magersucht (Anorexia nervosa), benutzen Diuretika, um schnell an Gewicht zu verlieren. Der Missbrauch von Diuretika kann zu Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) und schwerem Ungleichgewicht der Elektrolyten (z. B. Kalium) führen. Folge davon können schwere Krankheit oder Tod sein.
Erythropoetin und Darbepoetin
Das Hormon Erythropoetin wird von den Nieren hergestellt. Es regt das Knochenmark zur Produktion roter Blutkörperchen an. Erythropoetin wird auch als Medikament hergestellt. Das Medikament Darbepoetin ist dem Erythropoetin ähnlich. Beide Medikamente steigern die Bildung roter Blutkörperchen bei bestimmten Formen von Anämie (Blutarmut). Sportler können Erythropoetin missbräuchlich einsetzen, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, da sie davon ausgehen, dass mehr rote Blutkörperchen mehr Sauerstoff in ihre Muskulatur transportieren können.
Bei Anwendung von Erythropoetin und Darbepoetin ohne medizinische Notwendigkeit kann sich die körpereigene Regulation der Produktion von roten Blutkörperchen verändern, sodass die Zahl der roten Blutkörperchen plötzlich abfällt, wenn die Medikamentenanwendung eingestellt wird.
Wachstumshormon
Das Wachstumshormon wird von der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) produziert. Mit diesem Hormon kontrolliert der Körper den Einsatz von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten zur Stimulation des Wachstums. Synthetisch als Medikament hergestelltes Wachstumshormon kann bei kleinwüchsigen Kindern eingesetzt werden, deren Körper nicht ausreichend Wachstumshormon produzieren kann. Manche Sportler setzen Wachstumshormone missbräuchlich ein, da sie davon ausgehen, so den Anteil an Muskelmasse und damit die Muskelkraft zu erhöhen, während der Körperfettanteil gleichzeitig gesenkt wird.
Bei langfristiger Anwendung von Wachstumshormonen ohne medizinische Notwendigkeit kann der Blutfettspiegel ansteigen, sich Diabetes entwickeln und sich das Herz vergrößern, was zu Herzinsuffizienz führen kann.
Labortests zum Nachweis synthetischen Wachstumshormons, das der Körper nicht selbst hergestellt hat, stehen nicht routinemäßig zur Verfügung.
Brechwurzelsirup
Brechwurzelsirup (Carapichea ipecacuanha) wird verwendet, um Erbrechen auszulösen. Manchmal werden damit Kinder behandelt, die versehentlich Chemikalien oder Gifte geschluckt haben. Leider verwenden auch Menschen mit Essstörungen wie Anorexia nervosa oft Brechwurzelsirup, um schneller ihr Gewicht zu reduzieren. Der Missbrauch von Brechwurzel führt beispielsweise zu Durchfall, schwerem Elektrolytmangel, Schwäche, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.
Abführmittel (Laxativa)
Abführmittel (Laxativa) beschleunigen die Passage von Nahrungsbrei durch den Verdauungstrakt und wirken gegen Verstopfung. Menschen, die irrigerweise meinen, sie müssten häufig Stuhlgang haben, um gesund zu bleiben, setzen Abführmittel oft missbräuchlich ein. Zudem werden bei Essstörungen wie Magersucht (Anorexia nervosa) manchmal Abführmittel verwendet, um abzunehmen.
Der häufige Gebrauch von Abführmitteln ohne medizinische Notwendigkeit kann zu Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) und schwerem Elektrolytmangel führen. Ihr regelmäßiger Gebrauch kann auch die Aufnahme anderer Medikamente stören und dazu führen, dass diese nicht mehr wirken. Der langfristige Missbrauch von Abführmitteln schädigt die Dickdarmmuskulatur. Schwere Verstopfung und weitere Darmprobleme wie Divertikulose können folgen.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist.
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Die Bundesbehörde, die wissenschaftliche Forschungsarbeiten über Drogenkonsum und dessen Folgen unterstützt und Informationen über häufig verwendete Substanzen, Forschungsprioritäten und Fortschritte, klinische Ressourcen sowie Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellt.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die öffentliche Gesundheitsinitiativen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens und Bereitstellung von Ressourcen leitet, einschließlich Suchportale für Behandlungszentren, gebührenfreie Hotlines, Schulungstools für Praktizierende, Statistiken und Publikationen über eine Vielzahl von substanzbezogenen Themen.