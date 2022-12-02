Weitere häufig missbrauchte Substanzen

Das Wachstumshormon wird von der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) produziert. Mit diesem Hormon kontrolliert der Körper den Einsatz von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten zur Stimulation des Wachstums. Synthetisch als Medikament hergestelltes Wachstumshormon kann bei kleinwüchsigen Kindern eingesetzt werden, deren Körper nicht ausreichend Wachstumshormon produzieren kann. Manche Sportler setzen Wachstumshormone missbräuchlich ein, da sie davon ausgehen, so den Anteil an Muskelmasse und damit die Muskelkraft zu erhöhen, während der Körperfettanteil gleichzeitig gesenkt wird.

Bei langfristiger Anwendung von Wachstumshormonen ohne medizinische Notwendigkeit kann der Blutfettspiegel ansteigen, sich Diabetes entwickeln und sich das Herz vergrößern, was zu Herzinsuffizienz führen kann.

Labortests zum Nachweis synthetischen Wachstumshormons, das der Körper nicht selbst hergestellt hat, stehen nicht routinemäßig zur Verfügung.