Unterernährung aufgrund eines stationären Krankenhausaufenthalts

Unterernährung entsteht durch unzureichendes Essen oder unzureichende Versorgung mit essenziellen Nährstoffen (wie Vitaminen und Mineralstoffen). Diese kann im Krankenhaus entstehen oder sich verschlechtern. (Siehe auch Durch den Krankenhausaufenthalt verursachte Probleme.)

Im Krankenhaus essen Patienten aus mehreren Gründen oft weniger:

Krankheiten oder Medikamente können zu Appetitverlust führen.

Das Essen ist nicht dasselbe wie zuhause und vielleicht wenig appetitanregend.

Manche Patienten erhalten eine Spezialdiät, z. B. fettarme oder salzarme Kost, die ihnen möglicherweise nicht schmeckt.

Mahlzeiten werden zu festen Zeitpunkten serviert und weggeräumt.

Patienten erhalten vielleicht Speisen, die ihnen nicht schmecken oder die sie aus ethischen oder religiösen Gründen nicht essen können (z. B. weil sie Vegetarier sind oder die Speisen nicht koscher oder halal sind).

Einigen Patienten bereitet es auch Probleme, in einem Krankenhausbett von einem Tablett zu essen.

Andere brauchen Hilfe oder mehr Zeit zum Essen. Oft sind die Mahlzeiten bereits abgekühlt und daher noch weniger appetitanregend, bis eine Krankenpflegekraft gekommen ist, um beim Essen zu helfen.

Wenn die Zahnprothese nicht mit ins Krankenhaus gebracht wurde, verloren gegangen ist oder nicht richtig sitzt, kann das Kauen schwierig sein.

Vom Krankenbett aus ist es eventuell schwierig, Getränke zu erreichen.

Unterernährung ist besonders für ältere Erwachsene und chronisch Kranke ein ernstes Problem. Unterernährte Patienten können Infektionen nicht bekämpfen. Wunde Stellen und Wunden heilen langsamer, eine Erholung ist weniger wahrscheinlich. Ein Vitamin-D-Mangel kommt unter Krankenhauspatienten besonders häufig vor. Er erhöht das Risiko von Knochenfrakturen, die durch Stürze verursacht werden.