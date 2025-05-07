Inkontinenz aufgrund eines Krankenhausaufenthalts

Es kann passieren, dass Patienten im Krankenhaus unfreiwillig Wasser lassen (Harninkontinenz) oder Stuhlgang haben (Stuhlinkontinenz). In solchen Fällen liegt die Ursache der Inkontinenz mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Umgebung als im aktuellen körperlichen Zustand.

Unter folgenden Umständen kommt eine Inkontinenz mit größerer Wahrscheinlichkeit vor:

Verordnete Bettruhe

Verabreichung von Diuretika, die eine raschere Füllung der Blase mit Urin bewirken

Probleme, rechtzeitig aus dem Bett zu kommen, da es zu hoch ist oder der Patient schwach oder krank ist

Krankheit oder chirurgischer Eingriff, die das Gehen erschweren oder dabei Schmerzen hervorrufen

Behindernde Vorrichtungen wie intravenöse (i.v.) oder Sauerstoffleitungen, Herzmonitore und Katheter

Bei Infektionen der Blase oder des Darms

Daher wird es kompliziert, die Toilette aufzusuchen, und erfordert mehr Zeit und eine bessere Planung als sonst.

Eine Alternative – Bettpfannen – ist möglicherweise schwer anzuwenden oder unbequem. Zur Verwendung der Bettpfanne oder der Toilette muss Hilfe geholt werden. Demente, plötzlich verwirrte oder durch einen Schlaganfall gelähmte Patienten können vielleicht die Patientenglocke nicht betätigen, um Hilfe anzufordern. Nachdem die Glocke betätigt wurde, kommt Hilfe vielleicht zu spät. Solche Verspätungen führen zu Inkontinenz.

Auch einige Medikamente und Krankheiten begünstigen die Entstehung einer Inkontinenz.

(Siehe auch Durch den Krankenhausaufenthalt verursachte Probleme.)