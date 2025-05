Bei einer MRT liegt der Patient auf einer motorisierten Liege, die in das schmale Innere eines großen, röhrenförmigen Scanners geschoben wird. Der Scanner produziert ein starkes magnetisches Feld. Normalerweise liegen Protonen, die positiv geladenen Teilchen eines Atoms, in keiner besonderen Anordnung vor. Sind sie jedoch, wie in einem MRT-Scanner, von einem starken Magnetfeld umgeben, ordnen sie sich mit dem Magnetfeld an. In diesem Augenblick sendet der Scanner einen Radiowellenimpuls aus, der die Protonen für einen Moment aus ihrer Position schleudert. Wenn sich die Protonen anschließend wieder im Magnetfeld anordnen, setzen sie Energie, sogenannte Signale, frei. Die Stärke dieser Signale variiert je nach Gewebeart. Der MRT-Scanner zeichnet diese Signale auf. Ein Computer analysiert die Signale und erstellt Bilder.

Magnetresonanztomografie (MRT) Bild

Die Untersuchungsleiter können das Aussehen verschiedener Gewebearten auf einer Abbildung verändern, indem sie die Radiowellenimpulse, die Stärke und Ausrichtung des Magnetfelds und andere Faktoren variieren. Beispielsweise erscheint Fettgewebe auf einem Abbildungstyp dunkel, auf einem anderen dagegen hell. Diese unterschiedlichen Scans liefern ergänzende Informationen, sodass des Öfteren mehr als eine Abbildung erstellt wird.

Ein gadoliniumhaltiges Kontrastmittel (ein paramagnetisches Kontrastmittel) kann in eine Vene oder in ein Gelenk injiziert werden. Kontrastmittel aus Gadolinium verändern das Magnetfeld dahingehend, dass die Abbildungen schärfer werden.

Vor der Untersuchung erhalten die Patienten anstatt ihrer Kleidung einen Umhang ohne Knöpfe, Druckknöpfe, Reißverschlüsse oder andere Metallaccessoires. Sämtliche Metallobjekte (wie z. B. Schlüssel, Schmuck oder Mobiltelefone) sowie weitere Objekte, die durch das Magnetfeld beeinflusst werden können (wie z. B. Kreditkarten und Uhren) sollten außerhalb des MRT-Untersuchungsraums bleiben. Während die Aufnahmen gemacht werden, müssen Patienten still liegen und möglicherweise hin und wieder die Luft anhalten. Da der Scanner laute, hämmernde Geräusche abgibt, erhalten Patienten während der Untersuchung Kopfhörer oder Ohrstöpsel. Ein Scan kann 20 bis 60 Minuten dauern. Nach der Untersuchung können die Patienten sofort wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen.