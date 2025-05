So wirken Antipsychotika

Antipsychotika beeinflussen die Art und Weise, wie Informationen zwischen einzelnen Hirnzellen übermittelt werden.

Das Gehirn eines Erwachsenen enthält mehr als 10 Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neuronen. Jedes Neuron im Gehirn weist einen langen Fortsatz auf, ein sogenanntes Axon, das die Information an andere Nervenzellen weiterleitet (siehe Abbildung mit dem typischen Aufbau einer Nervenzelle). Wie miteinander verbundene Kabel in einem gewaltigen Telefonnetz steht jedes einzelne Neuron mit mehreren tausend anderen Neuronen in kontinuierlichem Kontakt.

Information wandert in Form von elektrischen Signalen das Axon einer Zelle entlang. Erreicht ein Signal das Ende des Axons, wird eine winzige Menge eines chemischen Botenstoffes, eines so genannten Neurotransmitters, freigesetzt, um die Information an die nächste Zelle weiterzugeben. Ein Rezeptor auf der Empfängerzelle erkennt den Neurotransmitter, woraufhin diese ein neues Signal erzeugt.

Die Symptome einer Psychose werden offenbar durch eine Überaktivität von Zellen ausgelöst, die auf den Neurotransmitter Dopamin reagieren. Daher wirken Antipsychotika, indem sie die Rezeptoren blockieren, sodass die Kommunikation zwischen bestimmten Zellgruppen gedämpft wird.

Antipsychotika blockieren Neurotransmittertypen unterschiedlich gut. Alle bekannten wirksamen Antipsychotika blockieren Dopaminrezeptoren. Die neuen Antipsychotika (Asenapin, Clozapin, Iloperidon, Lurasidon, Olanzapin, Quetiapin, Risperidon und Ziprasidon) hemmen auch die Rezeptoren für Serotonin, ein weiterer Neurotransmitter. Fachleute nahmen an, dass diese Medikamente aufgrund dieser Eigenschaft eine größere Wirkung erhalten. Jüngste Studien sprechen allerdings nicht für diese Ansicht.

Clozapin, das auch viele andere Rezeptoren hemmt, ist eindeutig das wirksamste Medikament bei psychotischen Symptomen. Aber es kommt wegen seiner schwerwiegenden Nebenwirkungen und der Notwendigkeit einer medizinischen Beobachtung mit regelmäßigen Blutuntersuchungen nicht häufig zur Anwendung.