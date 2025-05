Zwanghafte Persönlichkeitsstörung

Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien

Ärzte diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen in der Regel anhand der Kriterien im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage, Text Revision (DSM-5-TR), dem Standardnachschlagewerk für psychiatrische Diagnosen der American Psychiatric Association.

Damit Ärzte die Diagnose einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung stellen können, müssen die Betroffenen in tiefgreifender Weise mit Ordnung, Perfektionismus und der Kontrolle über sich selbst, andere und Situationen beschäftigt sein, was sich in mindestens 4 der folgenden Handlungen ausdrückt:

Sie sind mit Details, Regeln, Zeitplänen, Organisationen und Listen beschäftigt.

Ihre Bemühungen, etwas perfekt durchzuführen, behindert die Fertigstellung von Aufgaben.

Sie sind ihrer Arbeit und Produktivität ganz verschrieben (nicht aufgrund einer finanziellen Notwendigkeit), was zur Vernachlässigung von Freizeitaktivitäten und Freunden führt.

Sie sind übertrieben gewissenhaft, peinlich genau und inflexibel hinsichtlich ethischer und moralischer Aspekte und Werte.

Sie widersetzen sich, wenn alte und wertlose Objekte weggeworfen werden sollen, auch solche ohne sentimentalen Wert.

Sie delegieren Arbeit nur ungern und arbeiten nur dann gerne mit anderen zusammen, wenn diese die Arbeiten genau nach ihren Vorstellungen ausführen.

Sie geben nicht gerne für sich und andere Geld aus, weil sie der Meinung sind, es müsste für zukünftige Katastrophen vorgesorgt werden.

Sie sind unnachgiebig und stur.

Außerdem müssen die Symptome bereits früh in der Kindheit begonnen haben.