Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien

Ärzte diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen in der Regel anhand der Kriterien im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage, Text Revision (DSM-5-TR), dem Standardnachschlagewerk für psychiatrische Diagnosen der American Psychiatric Association.

Damit Ärzte die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung stellen können, müssen die Betroffenen in tiefgreifender Weise ein überzogenes Selbstwertgefühl, Drang nach Bewunderung und fehlendes Einfühlungsvermögen an den Tag legen, was sich in mindestens 5 der folgenden Handlungen ausdrückt:

Sie haben ein übertriebenes, unbegründetes Gefühl, wichtig und talentiert zu sein (Größenwahn).

Sie beschäftigen sich dauernd mit Fantasien von grenzenlosen Errungenschaften, Einfluss, Macht, Intelligenz, Schönheit oder perfekter Liebe.

Sie glauben, dass sie besonders und einzigartig sind und dass sie sich nur mit Menschen von Rang und Namen einlassen sollten.

Sie wollen bedingungslos bewundert werden.

Sie haben eine Anspruchshaltung.

Sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Sie haben kein Mitgefühl.

Sie beneiden andere und denken, dass andere sie beneiden.

Sie sind arrogant und überheblich.

Außerdem müssen die Symptome bereits früh in der Kindheit begonnen haben.