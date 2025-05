Abhängige Persönlichkeitsstörung

Weil Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung sicher sind, dass sie nichts aus eigener Kraft schaffen, haben sie Probleme damit eine neue Aufgabe anzugehen oder selbstständig zu arbeiten. Sie gehen Aufgaben aus dem Weg, bei denen sie die Verantwortung übernehmen müssten. Sie stellen sich selbst als unfähig und hilfsbedürftig dar und brauchen ständig Zusprache. Wenn sie sicher wissen, dass eine kompetente Person sich um sie kümmert und von ihrer Arbeit überzeugt ist, arbeiten Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung in der Regel sehr gut. Allerdings geben sie sich niemals zu kompetent, da sie nicht allein gelassen werden möchten. In der Folge schadet das unter Umständen ihrer Karriere. Sie halten an ihrer Abhängigkeit fest, weil sie nicht lernen möchten, wie sie selbst unabhängig leben könnten.