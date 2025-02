Die Betroffenen verzehren während einer Essattacke eine sehr viel größere Menge an Nahrungsmitteln, als die meisten Menschen in einer ähnlichen Zeitspanne unter ähnlichen Umständen essen würden. Umstände und Kultur sind wichtig, weil die für eine normale Mahlzeit als übertrieben erachtete Menge sich von der Menge, die für eine Feiertagsmahlzeit als übertrieben erachtet wird, unterscheiden kann. Während und nach einer Essattacke leiden Betroffene unter dem Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben und sie sind verzweifelt. Menschen mit Binge-Eating-Störung versuchen nicht, die Essanfälle durch Purging (indem sie sich erbrechen oder Abführmittel, Diuretika oder Einläufe dafür missbrauchen), übertriebenen Sport oder durch Fasten ungeschehen zu machen. Die Fresssucht tritt in Schüben auf und ist nicht gleichbedeutend mit konstantem Überessen.

Menschen mit einer Binge-Eating-Störung zeigen möglicherweise auch folgende Verhaltensweisen:

Viel schnelleres Essen als normal

Essen, bis sich ein unangenehmes Völlegefühl einstellt

Große Nahrungsmittelaufnahme, auch wenn sie sich nicht hungrig fühlen

Allein essen, weil sie sich schämen

Gefühle von Ekel, Depression oder Schuld nach dem Überessen

Die Binge-Eating-Störung ist eine Belastung für die Betroffenen, speziell wenn sie versuchen, abzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen eine Depression oder Angststörung haben, ist häufiger als bei Personen, die nicht an dieser Erkrankung leiden. Außerdem neigen Menschen mit Adipositas und einer Binge-Eating-Störung eher dazu, sich um ihre Körperform, Gewicht oder beides Sorgen zu machen, als diejenigen, die nicht esssüchtig sind.