Spezifische Phobien

Konfrontationstherapie

Entspannungs- und/oder Atemtechniken (z. B. Hypnose)

Manchmal begrenzte Anwendung von Medikamenten (z. B. Benzodiazepin oder Betablocker)

Einige Personen kommen auch ohne Behandlung gut zurecht, weil die Situation oder das Objekt, vor der/dem sie sich fürchten, leicht zu vermeiden ist. Ein Beispiel sind Fledermäuse und Höhlen. Bei Situationen oder Objekten (z. B. Gewitter), mit denen der Betroffene häufig in Berührung kommt, ist oft eine Behandlung erforderlich.

Die Konfrontationstherapie, eine Art der Psychotherapie, ist die Behandlung der Wahl. Bei der Konfrontationstherapie wird der Patient schrittweise und wiederholt – in seiner Vorstellung oder manchmal auch in Wirklichkeit – mit dem konfrontiert, was seine Angst auslöst. Den Patienten werden auch Entspannungs- und/oder Atemtechniken beigebracht, die vor und während der Belastung verwendet werden. Eine Konfrontationstherapie wird wiederholt, bis die Patienten mit der angstauslösenden Situation sehr gut klarkommen. Ein Therapeut kann sicherstellen, dass die Therapie richtig durchgeführt wird. Die Betroffenen können sie jedoch auch allein durchführen.

Eine Konfrontationstherapie hilft bei mehr als 90 Prozent der Betroffenen, die diese konsequent durchführen. Sie ist fast immer die einzige Behandlung, die bei spezifischen Phobien erforderlich ist. Sogar bei Phobien gegen Blut und Spritzen funktioniert eine Expositionstherapie. Zum Beispiel können solche Menschen die Exposition beginnen, indem sie nur die Arztpraxis besuchen (oder vielleicht nur daran vorbeigehen). Am nächsten Tag (oder der nächsten Woche) sitzen sie vielleicht bereits in einem Untersuchungszimmer, ohne dass ihnen Blut entnommen wird. Der nächste Schritt könnte dazu führen, dass eine Nadel in die Nähe ihrer Haut gehalten wird. Die Belastung kann schnell oder langsam zunehmen, aber letztendlich sollte der Patient in der Lage sein, sich Blut abnehmen zu lassen.

Medikamente sind bei spezifischen Phobien weniger wirksam. Davon ausgenommen sind Benzodiazepine (angstlösende Medikamente) zur Behandlung einiger spezifischer Phobien. Menschen mit Flugangst können zum Beispiel vor dem Boarding ein Benzodiazepin verwenden. Das Benzodiazepin allein beseitigt die Angst nicht, aber die Person kann nun fliegen. Ein Betablocker wie Propranolol kann kurz vor einem Angst auslösenden Ereignis wie Sprechen in der Öffentlichkeit verwendet werden.