Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Die Psychotherapie ist für die Behandlung der PTBS entscheidend.

Eine Aufklärung über PTBS kann ein wichtiger früher Behandlungsschritt sein. Die Symptome einer PTBS können sehr verwirrend sein. Den Betroffenen und Angehörigen hilft es daher häufig, wenn sie verstehen, dass eine PTBS von scheinbar zusammenhangslose Symptome begleitet sein kann.

Die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie ist die wirksamste Behandlung bei PTBS. Diese Therapieform, die auch bei akuter Belastungsstörung wirksam ist, umfasst die Aufklärung über die Art von Stress und die Reaktion des Körpers/Geistes darauf, die Veränderung des Denkens über das traumatische Ereignis und die Reaktionen darauf (oder die Veranschaulichung der Dinge) und eine sorgfältig geführte therapeutische Exposition gegenüber Erinnerungen an das traumatische Erlebnis.

Es ist wichtig, einen Psychologen zu finden, der herzlich, beruhigend und mitfühlend ist, wenn er Betroffenen mit PTBS hilft, die oft unter Scham, Vermeidung, Hypervigilität und Entfremdung leiden.

Stressmanagement-Techniken, wie Atmung und Entspannung, sind wichtig. Übungen zur Verringerung und Kontrolle von Angstzuständen (z. B. Yoga, Meditation) können die Symptome lindern und die Patienten auf eine Behandlung vorbereiten, die Stress auslösende Erinnerungen an das Trauma verursacht.

Laut aktuellsten und aussagekräftigsten Erkenntnissen eignet sich am besten eine strukturierte, zielgerichtete Psychotherapie, normalerweise eine Art von kognitiver Verhaltenstherapie, die sogenannte Konfrontationstherapie, die dabei hilft, die von einem traumatischen Ereignis herrührende Angst abzubauen.

Bei der Konfrontationstherapie versetzt der Therapeut seine Patienten gedanklich in Situationen, die mit einem früheren Trauma in Verbindung stehen. Beispielsweise werden sie vom Therapeuten aufgefordert, sich einen Besuch in dem Park vorzustellen, in dem sie überfallen wurden. Der Therapeut kann auch dabei helfen, das traumatische Ereignis selbst in Erinnerung zu rufen. Wegen der oft intensiven Ängste, die mit traumatischen Erinnerungen einhergehen, ist es wichtig, dass Personen in der Therapie sich unterstützt fühlen und im richtigen Tempo schrittweise belastet werden. Menschen, die traumatisiert wurden, können besonders sensibel und vulnerabel gegenüber der Gefahr einer erneuten Traumatisierung sein. Daher kann die Behandlung ins Stocken geraten, wenn sie zu schnell vorangetrieben wird. Oft kann die Behandlung durch eine Therapie ersetzt werden, die stärker unterstützt und offener ist, damit sich der Patient in der Konfrontationstherapie wohler fühlt.

Eine breitere und mehr untersuchende Psychotherapie kann zudem die Rückkehr in ein glückliches Leben erleichtern, z. B. indem man sich auf Beziehungen konzentriert, die an einer PTBS zerbrochen sein könnten. Andere Formen der supportiven und psychodynamischen Psychotherapie können ebenfalls hilfreich sein, solange sie den Schwerpunkt der Behandlung nicht von der Konfrontationstherapie nehmen.

Die Augenbewegungs-Desensibilisierung und Wiederaufarbeitung (Eye movement desensitization and reprocessing, EMDR) ist eine Behandlung, bei der der Patient gebeten wird, der Bewegung des Fingers des Therapeuten zu folgen, während er sich vorstellt, dem Trauma ausgesetzt zu sein. Einige Fachleute sind der Überzeugung, dass die Augenbewegungen an sich bei der Desensibilisierung helfen, aber das EMDR funktioniert vermutlich vor allem wegen der Exposition, nicht aufgrund der Augenbewegungen.