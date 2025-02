Veränderungen der Farbe oder des Geruchs des Urins

Brauner Urin kann durch abgebautes Hämoglobin (das Eiweiß, das den Sauerstoff in den roten Blutkörperchen transportiert) entstehen. Das abgebaute Hämoglobin kann in den Urin entweichen, wenn Blutungen in der Niere, dem Harnleiter oder der Blase auftreten oder kann als Folge bestimmter Erkrankungen, welche die roten Blutkörperchen schädigen oder zerstören (hämolytische Anämie), über den Urin ausgeschieden werden. Brauner Urin kann außerdem durch das Muskeleiweiß (Myoglobin) verursacht werden, das nach schweren Muskelverletzungen über den Urin ausgeschieden wird.