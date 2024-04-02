skip to main content
Einführung – Erkrankungen der Nierentubuli

VonL. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Überprüft vonNavin Jaipaul, MD, MHS, Loma Linda University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Apr. 2024
Die Nieren filtern und reinigen das Blut. Sie steuern außerdem den Wasser-, Elektrolyt- (wie Natrium, Kalium, Bikarbonat und Chlorid) und Nährstoffhaushalt im Blut.

Zunächst filtern die Nieren das Blut durch mikroskopisch kleine Gefäßknäuel mit kleinen Poren (Glomeruli). Bei diesem Prozess fließen enorme Mengen an Wasser, Elektrolyten und andere Substanzen durch die Nierentubuli. Durch die Zellen, die diese Tubuli auskleiden, werden Wasser, Elektrolyte und Nährstoffe (wie Glukose und Aminosäuren) resorbiert und wieder an das Blut abgegeben. Während das Blut durch die Tubuli fließt, werden durch diese Zellen auch Stoffwechselabbauprodukte und einige Medikamente und Substanzen aus dem Blut in den Urin transportiert.

Die Nieren fügen Hormone hinzu, welche die Blutversorgung (Erythropoetin), den Blutdruck und den Elektrolythaushalt aufrechterhalten.

Betrachtung der Harnwege

Krankheiten, welche die Transportfunktion dieser Zellen beeinträchtigen, nennt man tubuläre Erkrankungen oder Transportstörungen. Hierzu gehören:

Diese tubulären Erkrankungen sind häufig erblich und viele liegen bereits bei Geburt vor. Manche werden auch durch Medikamente oder andere Erkrankungen verursacht.

