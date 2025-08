Unser Körper verfügt über verschiedene Arten von Blutzellen. Rote Blutkörperchen transportieren Sauerstoff. Blutplättchen helfen bei der Blutgerinnung, um Blutungen zu verlangsamen. Weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen. Plasmazellen sind eine spezielle Art von weißen Blutkörperchen, die Proteine, sogenannte Antikörper, herstellen, die fremde Zellen, die die Infektion verursachen, finden und angreifen.

Beim Plasmozytom (Multiples Myelom) handelt es sich um eine Krebserkrankung der Plasmazellen, bei der sich im Knochenmark und manchmal auch in anderen Körperteilen fehlgebildete Plasmazellen unkontrolliert vermehren. Dies ist die zweithäufigste Krebsart im Blut. Das Durchschnittsalter bei einem Multiplen Myelom liegt bei etwa 70 Jahren. Er geht oft mit einer Reihe von Symptomen und Komplikationen einher, aber es gibt Behandlungsmöglichkeiten, die das Wachstum des Krebses verlangsamen und die Symptome lindern können.

Betroffene und deren Angehörige, die mit der Diagnose Multiples Myelom konfrontiert werden, erleben oftmals Unsicherheit und Stress. Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen zum Multiplen Myelom.

Was sind die Symptome eines Multiplen Myeloms?

Normalerweise ist nur etwa 1 von 200 Zellen in unserem Knochenmark eine Plasmazelle. Bei Menschen mit Multiplem Myelom ist der Großteil des Knochenmarks mit krebsartigen Plasmazellen gefüllt. Da das Knochenmark mit krebsartigen Plasmazellen gefüllt ist, können zahlreiche Probleme auftreten. Erstens können diese Zellen in nahegelegene Knochen eindringen, häufig in den Rücken, was zu Schmerzen und Knochenbrüchen führen kann, wenn sich die Knochen abbauen.

Gleichzeitig kann die große Anzahl krebsartiger Plasmazellen Stoffe produzieren, die die Produktion bestimmter Arten von Blutzellen verringern. Zu wenige rote Blutkörperchen können eine Anämie verursachen, die zu Müdigkeit, Schwäche, Blässe und möglicherweise zu Herzproblemen führt. Eine zu geringe Anzahl weißer Blutkörperchen kann das Immunsystem schwächen und die Menschen anfällig für kleinere und schwerere Infektionen machen.

Oft haben die Menschen auch Probleme mit ihren Nieren, weil Proteine und Antikörper abgebaut werden, was Probleme verursachen kann. Nierenprobleme können sowohl Übelkeit als auch Probleme beim Wasserlassen verursachen.

Wie kann man feststellen, ob man ein Multiples Myelom hat?

In einigen Fällen kann das Multiple Myelom diagnostiziert werden, bevor Symptome auftreten, wenn Labortests, die oft aus einem anderen Grund durchgeführt werden, erhöhte Proteinwerte, Protein im Urin oder Knochenschwund zeigen.

Manche Menschen gehen wegen Rückenschmerzen oder Knochenschmerzen in einem anderen Teil des Körpers zum Arzt. In anderen Fällen jedoch veranlassen die Komplikationen die Ärzte dazu, nach der Ursache zu suchen, oft durch Labortests. Wenn eine Person sich müde fühlt, kann der Arzt feststellen, dass sie anämisch ist, und das Multiple Myelom wird als Ursache der Anämie erkannt.

Wie wird das Multiple Myelom behandelt?

Wenn eine Person keine Schmerzen oder andere Symptome hat, ist eine Behandlung nicht immer notwendig. Für Menschen, die eine Behandlung benötigen, besteht diese in der Regel aus Wirkstoffen und anderen Medikamenten, um das Wachstum des Krebses zu stoppen, Medikamenten zur Stärkung der Knochen und manchmal Strahlentherapie zur Behandlung schmerzhafter Knochen. Ärzte setzen zunehmend auf spezifischere Behandlungen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Person zugeschnitten sind.

Viele dieser Behandlungen unterscheiden nicht zwischen Krebszellen und normalen antikörperproduzierenden Zellen, was das Immunsystem einer Person weiter unterdrücken und sie anfälliger für Infektionen machen kann. Außerdem können Komplikationen wie Anämie, hohe Kalziumwerte im Blut und Nierenprobleme behandelt werden.

Es gibt keine Heilung, aber mit der richtigen Pflege und konsequenter medizinischer Betreuung können viele Menschen mit Multiplem Myelom mehr als 10 Jahre nach der Diagnose leben.

Für jeden, der mit einem Multiplen Myelom lebt, ist es wichtig, die Symptome zu überwachen und mit dem Arzt in engem Kontakt zu bleiben, sich über Veränderungen Ihres Gesundheitszustands und Ihrer Symptome zu informieren und die Möglichkeiten neuer Behandlungsmethoden zu nutzen, um die Krankheit unter Kontrolle zu halten.