Zahnschmerzen

Der Bedarf an Tests richtet sich danach, was der Arzt oder Zahnarzt in der Krankengeschichte und körperlichen Untersuchung findet, insbesondere in Bezug auf Warnzeichen. Allerdings werden gewöhnlich zahnärztliche Röntgenbilder aufgenommen. Besteht ein Verdacht auf eine Thrombose des Sinus cavernosus oder eine Angina Ludovici, wird ein bildgebendes Verfahren - üblicherweise eine CT oder eine MRT - durchgeführt.