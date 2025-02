Lippengeschwüre, Lippenentzündungen und andere Veränderungen

Bei einer Entzündung der Lippen (Cheilitis) können die Lippen schmerzhaft, gereizt, gerötet, eingerissen und schuppig sein.

Am häufigsten betreffen Reizungen und Entzündungen die Lippen und Hautfalten an den Mundwinkeln (sogenannte Mundwinkelrhagaden), in der Regel, wenn die Person Folgendes hat:

Zahnprothesen, mit der die Kiefer nicht ausreichend getrennt werden

Sehr abgenutzte Zähne, wodurch weniger Platz zwischen der oberen und unteren Zahnreihe vorhanden ist

Eine Candida - oder Staphylococcus aureus -Infektion

Einen Mangel an Vitamin B2 oder Eisen in der Ernährung

Zur Behandlung gehört ein Austausch des Zahnersatzes, wodurch die Falten in den Mundwinkeln unter Umständen reduziert werden können, oder die Wiederherstellung der ursprünglichen Zahngröße mit Hilfe von Teilprothesen, Zahnkronen oder Zahnimplantaten. Infektionen werden mit Medikamenten behandelt, die auf die Mundwinkel aufgetragen werden. Vitamin-B2-Mangel und Eisenmangel können mit Nahrungsergänzungsmitteln, die diese Stoffe enthalten, behandelt werden.

Andere Formen von Cheilitis betreffen gewöhnlich die Außenoberfläche der Lippen und den Rand der Lippen mit der Haut. Zu den Ursachen zählen Infektionen, Sonnenschäden, Medikamente oder Reizstoffe, Allergien oder eine Grunderkrankung. Die Behandlung umfasst Vaseline, das auf die Lippen aufgetragen wird, und die Eliminierung oder Behandlung von zugrunde liegenden Krankheiten.

