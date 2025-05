Abgebrochene, lockere oder ausgeschlagene Zähne

Menschen mit ausgeschlagenen Zähnen, unabhängig davon, ob es sich um Milchzähne oder bleibende Zähne handelt, sollten umgehend von einem Zahnarzt behandelt werden. Ausgeschlagene Milchzähne sollten nicht wiedereingesetzt werden, da sie sich entzünden können und ein Wiedereinsetzen dieser Zähne Probleme beim Durchbrechen der bleibenden Zähne verursachen kann. Wenn ein bleibender Zahn ausgeschlagen wird, muss jedoch umgehend eine Behandlung eingeleitet werden.

Wenn möglich, sollte der bleibende Zahn sofort an seinen Platz zurückgedrückt werden (ohne dass dabei die Wurzel berührt wird). Der Zahn kann 10 Sekunden lang vorsichtig unter kaltem Wasser gespült werden. Der Zahn darf dabei nicht geschrubbt werden, da sich dadurch das Gewebe an der Wurzel ablösen kann, das zur Fixierung des Zahnes benötigt wird. Falls der Zahn nicht wieder in das Zahnbett eingesetzt werden kann, wickelt man den Zahn in ein feuchtes Papiertuch oder man legt ihn am besten für den Transport zum Zahnarzt in ein Glas Milch. (Milch begünstigt die Erhaltung des Zahnes). Beziehungsweise, wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist und keine Gefahr besteht, dass sie den Zahn verschluckt oder einatmet, kann der Zahn auch während des Transports zum Zahnarzt im Mund gelassen werden.

Kann der ausgeschlagene Zahn nicht gefunden werden, besteht die Gefahr, dass er eingeatmet (aspiriert) oder versehentlich verschluckt wurde. Eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs kann durchgeführt werden, um in der Lunge nach einem Zahn zu suchen. Ein verschluckter Zahn ist jedoch harmlos und es werden nicht oft Röntgenuntersuchungen durchgeführt, um im Verdauungstrakt nach einem Zahn zu suchen. Gewöhnlich werden bei ausgeschlagenen Zähnen, die wieder eingepflanzt werden, einige Tage lang Antibiotika eingenommen. Wenn der Zahn mit Schmutz in Kontakt kam, wird der Arzt vermutlich auch die Tetanusimpfungen des Patienten überprüfen.

Wenn der ausgeschlagene bleibende Zahn innerhalb von 30 bis 60 Minuten wieder eingepflanzt wird, bestehen gute Chancen, dass er dauerhaft wieder anwächst. Nach 30 Minuten werden die Aussichten auf einen langfristigen Erfolg mit zunehmender Zeit, die sich der Zahn außerhalb des Zahnbetts befindet, immer schlechter. In der Regel verankert der Zahnarzt den Zahn sieben bis zehn Tage lang an den benachbarten Zähnen. Wenn auch der Knochen in der Nähe des Zahnbetts gebrochen ist, muss der Zahn sechs bis zehn Wochen lang fixiert werden. Bei eingepflanzten Zähnen ist früher oder später eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich.