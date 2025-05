Bei der normalen Atmung gelangt die Luft über die Nase in die Luftröhre und dann in immer kleinere Atemwege, die als Bronchien bezeichnet werden. In einigen Fällen kann sich die glatte Muskulatur, die sich um die Bronchien legt, verengen und mehr Schleim hervorrufen. Dies erschwert die Atmung. Im Allgemeinen wird diese Erkrankung mit Medikamenten behandelt, die als Bronchodilatatoren bezeichnet werden.