Aktive Dehnung der Oberschenkelrückseite in Rückenlage
1. Auf dem Rücken liegen, die Hüfte und Knie des betroffenen Beins anspannen, hinter das Knie greifen und langsam in Richtung Brust ziehen.
2. Das Knie langsam strecken, um das Bein zu strecken.
3. Die Dehnposition 30 Sekunden lang halten.
4. 3 Mal täglich 1 Durchgang mit 4 Wiederholungen durchführen.
5. Mit dem anderen Bein wiederholen.
Mit freundlicher Genehmigung von Tomah Memorial Hospital, Abteilung für Physiotherapie, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; und Whitney Gnewikow, DPT, ATC.