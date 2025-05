* Die empfohlenen Tagesmengen für Mineralstoffe und andere Nährstoffe werden regelmäßig vom US-amerikanischen Ausschuss für Ernährung und Nahrungsmittel (Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences – National Research Council) und dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium (United States Department of Agriculture) veröffentlicht. Der Bedarf an den aufgeführten Stoffen deckt die Bedürfnisse von gesunden Menschen und kann für Schwangere und Kinder entsprechend höher oder niedriger sein.