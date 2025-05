* Empfehlungen für die Vorsorge werden von vielen Faktoren beeinflusst. Diese Empfehlungen für die Früherkennung, die hauptsächlich auf den Empfehlungen der American Cancer Society basieren, richten sich an Menschen mit einem durchschnittlichen Krebsrisiko, die keine Krebssymptome haben. Bei Menschen mit einem höheren Risiko, wie Menschen mit einer Familiengeschichte bestimmter Krebsarten oder Menschen, die schon früher an Krebs erkrankt waren, wird ein häufigeres oder früher beginnendes Screening empfohlen. Es können auch andere als die hier aufgeführten Screening-Tests empfohlen werden. Andere Organisationen, wie die U.S. Preventive Services Task Force, können davon abweichende Empfehlungen herausgeben. Dieser Text umfasst die Empfehlungen für manche Krebserkrankungen. Der Arzt kann dem Patienten bei der Entscheidung behilflich sein, wann mit den Screening-Tests begonnen wird und welche Untersuchungen durchgeführt werden sollen.