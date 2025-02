Normalerweise bewegt sich die Kniescheibe (Patella) beim Laufen am Oberschenkelknochen nach oben und nach unten. Die Betroffenen verspüren eventuell Schmerzen in der Kniescheibe, weil die Oberschenkelmuskeln schwach sind oder die Füße zu sehr nach innen rollen (Pronation). Infolgedessen reibt die Kniescheibe unnatürlich gegen den Oberschenkelknochen, was zu Verschleiß führt.