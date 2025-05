Beim Leistenbruch drängt sich eine Darmschlinge oder ein anderes Organ aus der Bauchhöhle durch eine Öffnung in der Bauchwand in den Leistenkanal. Der Leistenkanal enthält den Samenstrang, der aus dem Samenleiter, Blutgefäßen, Nerven und anderem besteht. Vor der Geburt wandern die Hoden, die im Bauchraum gebildet werden, durch den Leistenkanal in den Hodensack.