Der Blutfluss durch das Herz eines Fötus unterscheidet sich von jenem von Kindern und Erwachsenen. Bei Kindern und Erwachsenen wird das Blut in der Lunge mit Sauerstoff angereichert. Der Fötus ist nicht der Luft ausgesetzt. Er befindet sich in der Gebärmutter und seine Lunge ist kollabiert und mit Fruchtwasser gefüllt. Da der Fötus keine Luft einatmet, erhält das Blut des Fötus den Sauerstoff, der über die Blutgefäßen der Mutter zur Plazenta gelangt. Das sauerstoffreiche fötale Blut in der Plazenta fließt durch die Blutgefäße der Nabelschnur (in der Nabelschnur) und gelangt dann ins fötale Herz. Nur eine kleine Menge an Blut fließt durch die Lunge. Das restliche Blut umgeht die Lunge, indem es durch zwei Shunts fließt: