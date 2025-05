Menschen, die an der Addison-Krankheit leiden, können vielerlei Hautveränderungen aufweisen, so etwa eine Dunkelfärbung der Haut am Ellbogen (Bild oben links), eine Dunkelfärbung der Haut in den Rillen der Handinnenfläche (Bild oben rechts), eine Dunkelfärbung des Zahnfleischs (Bild unten links) sowie ungleichmäßige Bereiche mit Hautaufhellungen (Vitiligo) und dazwischen wieder Dunkelfärbungen der Haut (Bild unten rechts). Vitiligo geht oft mit einer Nebenniereninsuffizienz aufgrund einer Autoimmunerkrankung einher.