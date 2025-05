Daumenverstauchungen (z. B. Torhüterdaumen oder Skidaumen) sind Risse in den Bändern, mit denen der Daumen an der Hand befestigt ist, üblicherweise auf der Handinnenfläche des Daumens. Bei einer starken Verstauchung des Bandes ist keine Kneifbewegung mehr möglich. Ein verstauchtes Band muss unter Umständen operativ oder mit einer Schiene behandelt werden.

Luxationen der Finger können an der Daumenwurzel oder an anderen Fingern auftreten, beispielsweise an den mittleren Fingergelenken (meist, wenn der Finger zu weit nach hinten gebogen wird) oder an den Gelenken in der Nähe der Fingerkuppen.