Eine dermatophytide Reaktion ist eine Fernreaktion des Körpers auf eine dermatophytide (Pilz)Infektion. Dieses stellt eine Hauteruption dar, die sich in einem Bereich des Körpers ereignet, der nicht derjenige ist, wo die Infektion ursprünglich begann. Die Reaktion kann sich auf verschiedene Weise äußern, zum Beispiel durch kleine, flüssigkeitsgefüllte Punkte an den Händen und Füßen (wie in dieser Abbildung der Finger).