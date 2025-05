Das Implantat besteht aus dem Schallprozessor, der hinter dem Ohr sitzt und Schallsignale an die (kreisförmige) Sendespule auf der Kopfhaut übermittelt. Die Sendespule sendet die Informationen an Elektroden, die in die Hörschnecke (Cochlea) im Innenohr implantiert wurden. Die elektrischen Impulse aus der Hörschnecke werden zum Gehirn weitergeleitet, sodass der Patient hören kann.