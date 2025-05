AED sind einfach zu bedienen. Viele Organisationen bieten Schulungen zum Einsatz eines AED an. Die meisten Schulungen dauern nur ein paar Stunden; ein AED kann aber auch ohne Teilnahme an einer Schulung angewendet werden. Die Gebrauchsanweisungen der unterschiedlichen AED können gewisse Unterschiede aufweisen. Die Anweisungen stehen auf dem AED, und die meisten AED haben auch Sprachansagen, die den Anwender durch die einzelnen Schritte führen. AED sind mittlerweile in vielen öffentlichen Einrichtungen, wie Stadien, Flughäfen und Konzerthallen, verfügbar. Menschen, denen vom Arzt mitgeteilt wird, dass es bei ihnen wahrscheinlich zu Kammerflimmern kommen kann, die aber keinen implantierten Herzschrittmacher haben, sollten möglicherweise einen AED für zu Hause kaufen, der von den Familienmitgliedern verwendet werden kann. Die Familienmitglieder sollten in der Handhabung des AED geschult werden.