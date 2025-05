Mit gestreckten, aber nicht durchgedrückten Knien auf den Boden setzen, die Beine so weit wie möglich grätschen Beide Hände auf dasselbe Knie legen und langsam in Richtung Fußknöchel bewegen. Nur bis zu einer Position gehen, die keine Schmerzen verursacht und für 10 Sekunden bequem gehalten werden kann Langsam in die Sitzposition zurückkehren Mit dem anderen Bein wiederholen Diese Übung 10-mal mit jedem Bein durchführen.