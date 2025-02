Arzneimittel-Wechselwirkungen

Ein Arzneimittel kann die Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung und Ausscheidung eines anderen Arzneimittels durch den Körper verändern (siehe Verabreichung und Kinetik von Arzneimitteln).

Säurehemmende Mittel wie Histamin-2-(H2)-Blocker und Protonenpumpenhemmer erhöhen den pH-Wert im Magen und verringern die Aufnahme mancher Arzneimittel wie Ketoconazol, ein Mittel gegen Pilzinfektionen.

Viele Arzneimittel werden durch bestimmte Enzyme in der Leber abgebaut und inaktiviert (verstoffwechselt). Diese Leberenzyme werden von manchen Arzneimitteln beeinflusst, indem sie ihre Wirkung entweder verstärken oder abschwächen, was dazu führen kann, dass ein anderes Arzneimittel schneller oder langsamer als üblich inaktiviert wird. Durch eine erhöhte Aktivität von Leberenzymen verursachen zum Beispiel Barbiturate wie Phenobarbital eine schnellere Inaktivierung des gerinnungshemmenden Mittels Warfarin, was bei einer Einnahme im gleichen Zeitraum dessen Wirksamkeit senkt. Im Gegensatz dazu können Arzneimittel wie Erythromycin und Ciprofloxacin bei Herabsetzung der Aktivität des Enzymsystems die Wirkung von Warfarin verstärken, wodurch es zu Blutungen kommen kann. Wenn Patienten, die Warfarin nehmen, Arzneimittel erhalten, die Leberenzyme beeinflussen, überwachen die Ärzte diese Patienten engmaschig und stellen die Warfarin-Dosis entsprechend ein, um diese Wirkung auszugleichen. Die Warfarin-Dosis wird nach Absetzen der anderen Arzneimittel erneut angepasst. Viele andere Arzneimittel wirken sich auf Leberenzyme aus.

Chemikalien im Zigarettenrauch können die Aktivität mancher Leberenzyme erhöhen. Infolgedessen verringert Rauchen die Wirksamkeit mancher Arzneimittel, darunter Theophyllin (ein als Bronchodilatator bezeichnetes Mittel zur Erweiterung der Atemwege).

Manche Arzneimittel haben einen Einfluss darauf, wie schnell die Nieren ein anderes Arzneimittel ausscheiden. Hochdosiertes Vitamin C erhöht beispielsweise den Säuregrad des Urins und kann so die Ausscheidungsgeschwindigkeit und Aktivität bestimmter Arzneimittel verändern. Die Ausscheidung säurehaltiger Arzneimittel wie Aspirin kann verlangsamt werden, die von basischen Arzneimitteln wie Pseudoephedrin hingegen beschleunigt.

Wegen der vielen Arzneimittel-Wechselwirkungen verringern viele Ärzte und Apotheker das Risiko von Problemen, indem sie beim Verschreiben oder bei der Abgabe zusätzlicher Arzneimittel Nachschlagewerke und Computersoftware zu Rate ziehen. In den meisten Apotheken werden Arzneimittelbestellungen und Rezepte mit einem Computersystem automatisch auf Arzneimittel-Wechselwirkungen geprüft.