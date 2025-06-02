(Siehe auch Übersicht über die idiopathischen interstitiellen Lungenentzündungen.)
Respiratorische Bronchiolitis mit interstitieller Lungenerkrankung und desquamative interstitielle Pneumonie sind Arten einer idiopathischen Interstitiellen Pneumonie. Sie weisen viele Ähnlichkeiten auf, sodass manche Fachleute der Meinung sind, dass sie auf derselben Störung beruhen. Die desquamative interstitielle Pneumonie nimmt jedoch oft einen schlimmeren Verlauf. Von beiden Erkrankungen sind hauptsächlich Personen zwischen 30 und 50 Jahren betroffen, die Zigaretten rauchen. Männer sind öfter betroffen als Frauen (im Verhältnis von fast 2:1).
Bei manchen Patienten entwickelt sich ein Husten. Bei den meisten Patienten kommt es selbst bei geringer Belastung zu einer Kurzatmigkeit.
Diagnose
Computertomografie des Brustkorbs
Bei Patienten mit einer der beiden Erkrankungen zeigen sich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs weniger schwere Veränderungen als bei der idiopathischen Lungenfibrose, und bei manchen Personen sind gar keine Veränderungen zu sehen. Eine Computertomografie (CT) des Brustkorbs zeigt auch Veränderungen in der Lunge. Eine Lungenfunktionsprüfung ergibt einen Rückgang des Luftvolumens in der Lunge. Der Sauerstoffgehalt in Blutproben ist niedrig.
Oft muss zur Bestätigung der Diagnose eine Lungenbiopsie durchgeführt werden.
Behandlung
Raucherentwöhnung
Obwohl der Arzt nicht immer vorhersagen kann, wie sich die Erkrankungen mit der Zeit entwickeln, gibt es für beide eine gute Prognose, wenn der Patient aufhört zu rauchen.
Die Hauptbehandlung liegt in der Raucherentwöhnung. Manche Ärzte verschreiben Steroide (manchmal als Glukokortikoide oder Kortikosteroide bezeichnet) oder andere Immunsuppressiva (wie Azathioprin oder Cyclophosphamid), da diese möglicherweise bei anderen interstitiellen Lungenerkrankungen helfen, aber ihre Wirksamkeit für diese Erkrankungen ist nicht bekannt.